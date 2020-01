Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes oktatási kormányzat a jelek szerint továbbra is kísérleti alanyoknak tekinti a diákokat és a tanárokat.","shortLead":"A fideszes oktatási kormányzat a jelek szerint továbbra is kísérleti alanyoknak tekinti a diákokat és a tanárokat.","id":"20200108_nat_fidesz_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89a169-f97b-48a2-9122-c9d82cdc0c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_nat_fidesz_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 08. 15:15","title":"A héten megjelenik a javított NAT, de nem lesz benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom, hogy 100 fölé került a szám.","shortLead":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom...","id":"20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b66837-fc51-43c4-a620-6206779fcf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 13:17","title":"Szijjártó: Soha nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sötét, áram nélküli szobába zárták a férfit, és azzal fenyegették, hogy levágják a fejét. Végül sikerült megszöknie.","shortLead":"Egy sötét, áram nélküli szobába zárták a férfit, és azzal fenyegették, hogy levágják a fejét. Végül sikerült megszöknie.","id":"20200107_Negy_honapon_at_csicskaztattak_egy_ferfit_egy_kerekegyhazi_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6a7ee-6804-4e53-b1ec-bbb411a5ad98","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Negy_honapon_at_csicskaztattak_egy_ferfit_egy_kerekegyhazi_tanyan","timestamp":"2020. január. 07. 10:12","title":"Négy hónapon át csicskáztattak egy férfit egy kerekegyházi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be Irán ellen. ","shortLead":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be...","id":"20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0b341d-4cf6-42df-b2c9-60a2196925b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","timestamp":"2020. január. 08. 18:15","title":"Trump: Irán visszavonulót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","shortLead":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","id":"20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cc0064-9e43-476b-ad81-57faf2f53c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","timestamp":"2020. január. 08. 18:23","title":"Eltűnt egy orosz nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c94b39-aaf9-4715-8632-e65437f632c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lényeg: a 8 néha több mint 12 és 26,5!","shortLead":"A lényeg: a 8 néha több mint 12 és 26,5!","id":"20200107_egeszsegugyi_szakdolgozo_ber_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9c94b39-aaf9-4715-8632-e65437f632c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5b2024-eacc-4d6c-b8e4-f1a4f98369fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_egeszsegugyi_szakdolgozo_ber_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 07. 19:46","title":"Furcsa grafikával magyarázza az egészségügyre költött pénzeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt gázolt el Dél-Tirolban.","shortLead":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt...","id":"20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8ee39-117c-4a8e-8cc2-817a14b1c4da","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 12:37","title":"Elhunyt a dél-tiroli gázolásos baleset hetedik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]