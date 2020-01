Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","shortLead":"Négy nappal az után, hogy Victor Sanchezt felfüggesztették az állásában, most elbocsátották a csapattól.","id":"20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34178ace-2cce-4233-8589-4ed4f524546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531b5464-0f80-4acd-a8a5-b207b18767e5","keywords":null,"link":"/sport/20200112_Szexvideoja_miatt_megbukott_a_Malaga_edzoje","timestamp":"2020. január. 12. 10:55","title":"Szexvideója miatt megbukott a Malaga edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","id":"20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706215b-f2fe-4b2b-8f2a-a71c75c3922a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","timestamp":"2020. január. 13. 09:52","title":"Meghalt a brit filozófus, akit Orbán decemberben kitüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az októberi választások óta a pozíció betöltetlen volt.","shortLead":"Az októberi választások óta a pozíció betöltetlen volt.","id":"20200113_Most_lett_csak_kommunikacios_igazgatoja_a_Fopolgarmesteri_Hivatalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9a9dd-c7ce-475a-ad87-fd4d255f17d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Most_lett_csak_kommunikacios_igazgatoja_a_Fopolgarmesteri_Hivatalnak","timestamp":"2020. január. 13. 10:17","title":"Most lett csak kommunikációs igazgatója a Főpolgármesteri Hivatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","shortLead":"Szexizmusra és rossz bánásmódra panaszkodott.","id":"20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3e9d69-8cae-4f5e-b9ce-300e5a2e4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae83e3e-2493-424a-b364-ac2a4bc202c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Iran_egyetlen_noi_olimpiai_ermes_sportoloja_kulfoldre_koltozott","timestamp":"2020. január. 12. 18:18","title":"Irán egyetlen női olimpiai érmes sportolója külföldre költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","shortLead":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","id":"20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6626b-4610-4cee-bae7-572250e0137b","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","timestamp":"2020. január. 13. 14:06","title":"Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","shortLead":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","id":"20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d494fc9e-9993-4f46-9dcb-6d5317d89460","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","timestamp":"2020. január. 12. 22:23","title":"Podcast: A Nagy Testvér is figyeli, mi történik a kosárpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford Mustang egy hétvégi floridai árverésen.","shortLead":"1,12 milliárd forintnak megfelelő összeget adtak az 1968-as San Franciscó-i zsaru című filmben legendássá vált Ford...","id":"20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a937617e-da13-4f46-a415-d576531ebdaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bcdd6d-6f11-4fbf-81f1-3fae038bdc48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Rekordaron_375_millio_dollarert_kelt_el_az_igazi_Bullitt_Ford_Mustang","timestamp":"2020. január. 12. 15:20","title":"Rekordáron, 3,75 millió dollárért kelt el az igazi „Bullitt” Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orvosoknak szállíthat informatikai rendszereket az elmúlt hónapok közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Orvosoknak szállíthat informatikai rendszereket az elmúlt hónapok közbeszerzéseinek egyik legnagyobb nyertese.","id":"20200113_Ujabb_kozbeszerzesen_nyert_a_4iG_masfel_honap_alatt_mar_8_milliard_forintnal_tart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfe2f7b-492b-4f16-b5d8-e2c116751ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Ujabb_kozbeszerzesen_nyert_a_4iG_masfel_honap_alatt_mar_8_milliard_forintnal_tart","timestamp":"2020. január. 13. 10:42","title":"Újabb közbeszerzésen nyert a 4iG, másfél hónap alatt már 8 milliárd forintnál tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]