[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","shortLead":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","id":"20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1201707-6872-4e10-8151-b803d0f12628","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","timestamp":"2020. január. 14. 07:34","title":"Mészáros & Felcut Kft.-re keresztelték a céget, majd elcsaltak 160 millió forint adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","shortLead":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","id":"20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc6ca73-f899-4983-9b17-4bc87bcb67a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"\"A repülés szégyen\": csökkent a légi forgalom Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol a lakossági fűtés a legnagyobb szennyező. Mit tehetnek azok, akik jobb híján használt ruhát és műanyagot égetnek el, csak hogy ne fagyjon meg az egész család? A Sajó-völgyben jártunk. ","shortLead":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol...","id":"20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83872ea5-f14b-4e31-9f87-b3eb18cb32d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","timestamp":"2020. január. 13. 20:00","title":"Saját magukat mérgezik, de legalább nem fagynak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2010 óta, az inflációt is figyelembe véve ötödével csökkent az átlag magyar szociális jövedelme. A munkajövedelmek nőttek, a nyugdíjak stagnáltak, összességében az egy főre eső átlagjövedelem 50 százalékkal emelkedett – a legszegényebbek azonban egyre jobban szakadnak le.","shortLead":"2010 óta, az inflációt is figyelembe véve ötödével csökkent az átlag magyar szociális jövedelme. A munkajövedelmek...","id":"20200114_szocialis_ellatasok_nyugdij_haztartasok_jovedelem_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd6fd4-3ef9-4dd0-b3da-380e94f8549b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_szocialis_ellatasok_nyugdij_haztartasok_jovedelem_ksh","timestamp":"2020. január. 14. 12:00","title":"A Fidesz-kormány 22 ezer forinttal csökkentette az átlag magyar szociális ellátásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1f605e-a62e-4f65-a90f-553ceb79c648","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hat ember meghalt, 16 pedig megsérült, amikor megnyílt az aszfalt egy megállóba begördülő busz alatt a kínai Hszining városában.","shortLead":"Legalább hat ember meghalt, 16 pedig megsérült, amikor megnyílt az aszfalt egy megállóba begördülő busz alatt a kínai...","id":"20200114_beszakadt_ut_busz_baleset_kina_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af1f605e-a62e-4f65-a90f-553ceb79c648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a4b79-3e7e-4c42-856b-dcbdd989cca3","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_beszakadt_ut_busz_baleset_kina_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. január. 14. 10:12","title":"Buszt és gyalogosokat nyelt el egy beszakadt út Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öttalálatosból több is akadt.","shortLead":"Öttalálatosból több is akadt.","id":"20200112_Nem_volt_hatos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c934efe-ef40-4c6b-a1f9-395264572bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Nem_volt_hatos_a_lotton","timestamp":"2020. január. 12. 17:16","title":"Nem volt hatos a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b244dd2c-e6de-406d-bbed-ce77b605a2fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelték, hogy mondjon le minden tisztviselő, akinek köze volt a tragédiához.","shortLead":"Követelték, hogy mondjon le minden tisztviselő, akinek köze volt a tragédiához.","id":"20200112_Ismet_tuntettek_Teheranban_a_szerdan_lelott_ukran_utasszallito_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b244dd2c-e6de-406d-bbed-ce77b605a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d453ec-19f9-4f8d-9cb1-8336da9f08ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Ismet_tuntettek_Teheranban_a_szerdan_lelott_ukran_utasszallito_miatt","timestamp":"2020. január. 12. 21:45","title":"Ismét tüntettek Teheránban a szerdán lelőtt ukrán utasszállító miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]