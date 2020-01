Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","shortLead":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","id":"20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a145fe-60cb-422f-8ede-08476b6de1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","timestamp":"2020. január. 15. 09:02","title":"Instagramon kért képeket a Fidelitas, O1G-özön árasztotta el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztriából lovasították meg.","shortLead":"Ausztriából lovasították meg.","id":"20200115_traktor_lopott_artand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd415c-d390-492e-be9b-5ec5eade5c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_traktor_lopott_artand","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"Lopott traktor fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesül az instagramozók egyik régi vágya. ","id":"20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8deb3-d42c-4a57-b2eb-0feab56b8070","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","timestamp":"2020. január. 16. 09:00","title":"Stahl Judit szerint olyanok a celebjeink, amilyeneket megérdemlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak a windowsos gépekre, hanem macOS-re, Androidra és iOS-re is telepíthetünk.","shortLead":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak...","id":"20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67e302b-de08-4dd6-adb3-f8fbdbc31ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","timestamp":"2020. január. 16. 09:33","title":"Így tudja telepíteni a Microsoft új Edge böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]