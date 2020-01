Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai oligarchák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai...","id":"20200114_Radar360reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92f983-83c6-48b9-a716-7bc5c0fc53e5","keywords":null,"link":"/360/20200114_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 14. 08:00","title":"Radar360: Packáznak Budapesttel, Harryvel és Meghannel viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 14. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rövid időre letartoztatta a helyi karhatalom a nagykövetet. ","shortLead":"Rövid időre letartoztatta a helyi karhatalom a nagykövetet. ","id":"20200112_eloallitottak_NagyBritannia_teherani_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0d1edf-441d-4761-b0d0-cc5cea791616","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_eloallitottak_NagyBritannia_teherani_nagykovetet","timestamp":"2020. január. 12. 15:40","title":"Nem tüntetni, hanem megemlékezni ment a brit nagykövet Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül. Hamarosan a Földön is eljöhet ez, de a világ országai régóta nem tudnak zöld ágra vergődni abban: tiltsák-e vagy szabályozzák-e valamilyen módon a mesterséges intelligenciára épülő robothadviselést. A német liberális Friedrich Naumann Alapítvány biztonságpolitikai osztályának vezetője, a német tengerésztisztből lett elemző, Sebastian Vagt szerint sürget az idő. Interjú.","shortLead":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül...","id":"20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08a069-84f1-4cf6-b1f9-1cbcd494339c","keywords":null,"link":"/360/20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","timestamp":"2020. január. 14. 11:00","title":"Csúnya új világ – az okosfegyverek buták, de könnyen elszabadulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök nem találtak robbanószert a komplexumban.\r

","shortLead":"A rendőrök nem találtak robbanószert a komplexumban.\r

","id":"20200113_god_samsung_sdi_gyar_bombariado_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6278867-ccd0-4fae-8622-85e1b4931762","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_god_samsung_sdi_gyar_bombariado_rendorseg","timestamp":"2020. január. 13. 17:34","title":"Bombariadó volt a gödi Samsung-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"London az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val.","shortLead":"London az árukra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val.","id":"20200112_Meg_egy_ev_mire_az_EU_es_NagyBritannia_egy_sor_kerdesben_megallapodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd81ca95-5dcb-4981-bffb-8d064ac62202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Meg_egy_ev_mire_az_EU_es_NagyBritannia_egy_sor_kerdesben_megallapodik","timestamp":"2020. január. 12. 14:56","title":"Még egy év, mire az EU és Nagy-Britannia egy sor kérdésben megállapodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","shortLead":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","id":"202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b9348f-afc9-4a08-a5ac-7dcf67ef7f98","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","timestamp":"2020. január. 14. 10:00","title":"Ady Endre csúnyákat írt a papokról, lecsukatták a bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"B.I. - Cz. F.","category":"kultura","description":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb nemzetközi egészestés film kategóriában. Az Élősködők című film Arany Pálmát és Golden Globe-ot is nyert, de a korábbi bemutatókon hangos sikere volt a francia Nyomorultaknak is. Kiderül hétfőn az is, hogy idén izgulhatunk-e magyar jelöltért, a jelenlegi shortlisten ugyanis ott van Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje.","shortLead":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb...","id":"20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d854676-af58-4a77-9455-92f661bde634","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","timestamp":"2020. január. 12. 20:00","title":"Rajtuk múlik a magyar Oscar-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]