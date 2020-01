Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután egy sáskaraj keresztezte az útjukat.","shortLead":"Nem tudott leszállni az etióp légitársaság Boeing 737-700-as repülőgépe az eredetileg célba vett repülőtéren, miután...","id":"20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5278e052-2c80-41b0-9feb-1fe0ce9bd90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36769162-1436-4bbb-bc4b-19e5f1139dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_etiop_legitarsasag_saskaraj_repulogep_boeing_737_700","timestamp":"2020. január. 13. 11:33","title":"Sáskarajba repült az etióp légitársaság gépe, alig láttak ki a pilóták az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök nem találtak robbanószert a komplexumban.\r

","shortLead":"A rendőrök nem találtak robbanószert a komplexumban.\r

","id":"20200113_god_samsung_sdi_gyar_bombariado_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6278867-ccd0-4fae-8622-85e1b4931762","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_god_samsung_sdi_gyar_bombariado_rendorseg","timestamp":"2020. január. 13. 17:34","title":"Bombariadó volt a gödi Samsung-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra egy rosszul kiküldött üzenet miatt.","shortLead":"Rossz vége lett egy atomerőműben tartott gyakorlatnak Kanadában, ahol több millió állampolgárt rémisztettek halálra...","id":"20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3bc014-427c-4baa-bf3b-9045acd5265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_atomeromu_atomkatasztrofa_katasztrofavedelmi_gyakorlat_kanada","timestamp":"2020. január. 13. 15:03","title":"Súlyos atomkatasztrófáról küldtek ki tájékoztatást Kanadában – tévedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania az értékeiket. ","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint aki közéjük akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania az értékeiket. ","id":"20200114_Manfred_Weber_Neppart_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c89f27-97db-4ed7-b3ba-b11d1badd5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Manfred_Weber_Neppart_Orban","timestamp":"2020. január. 14. 15:58","title":"Manfred Weber: Nem kérünk kioktatást Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt a riasztás.\r

\r

","shortLead":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt...","id":"20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937a29f-1961-4b2f-b4a3-eb3942020996","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","timestamp":"2020. január. 12. 21:05","title":"Nukleáris riadóra ébredtek vasárnap Ontarióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","shortLead":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","id":"20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0dc5-c6bd-4c30-8f9d-b5a5e1de4e73","keywords":null,"link":"/elet/20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 13. 20:31","title":"Hóba rajzolt SOS mentett meg egy férfit a jéghideg vadonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.","shortLead":"A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.","id":"20200113_Letartoztatasban_marad_az_a_no_aki_feltekenysegbol_mellkason_szurta_elettarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa6e03-c6d7-409a-99b8-06a1bb504acf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztatasban_marad_az_a_no_aki_feltekenysegbol_mellkason_szurta_elettarsat","timestamp":"2020. január. 13. 08:12","title":"Letartóztatásban marad a nő, aki féltékenységből mellkason szúrta élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]