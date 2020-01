Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus intézmények ellen.","shortLead":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus...","id":"20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adf521-7741-4212-aebf-6b70a354707d","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","timestamp":"2020. január. 14. 21:00","title":"Human Rights Watch: a magyar kormány tovább rombolja a jogállamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a német márkák uralják a használtan behozott autók piacát, azonban nagyon rákapcsolt tavaly a Hyundai és a Kia párosa, amik ráadásul sokkal fiatalabb autókkal szerepelnek a behozatali statisztikákban.","shortLead":"Még mindig a német márkák uralják a használtan behozott autók piacát, azonban nagyon rákapcsolt tavaly a Hyundai és...","id":"20200116_Hasznalt_import_autoban_is_rakaptak_a_delkoreai_markakra_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b979a97-3b8c-42cb-ace0-12c0c6934d44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Hasznalt_import_autoban_is_rakaptak_a_delkoreai_markakra_a_magyarok","timestamp":"2020. január. 16. 14:41","title":"Használt importautóban is rákaptak a dél-koreai márkákra a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","shortLead":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","id":"20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace1183-c5ee-483e-9ca8-f1eb75603f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","timestamp":"2020. január. 15. 12:20","title":"Nem fizet az állam az elítélteknek, akiknek kártérítést ítéltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be30fed-c086-4a3b-a459-6cb6306ce13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészséges élet – és így a hosszú élet – titka nem csak az, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és helyesen táplálkozzunk. Pénz is kell hozzá.","shortLead":"Az egészséges élet – és így a hosszú élet – titka nem csak az, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és helyesen...","id":"20200116_egeszseges_elet_hosszu_elet_titka_anyagi_helyzet_gazdagsag_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be30fed-c086-4a3b-a459-6cb6306ce13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daba8c4b-5d8d-4fa8-a706-a5925fa787ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_egeszseges_elet_hosszu_elet_titka_anyagi_helyzet_gazdagsag_szegenyseg","timestamp":"2020. január. 16. 16:03","title":"Van egy mód, amivel 9 év adható az élethez, de nem képes rá mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az elmúlt esztendőben hogyan alakult a három nagy német prémiumgyártó csatája.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az elmúlt esztendőben hogyan alakult a három nagy német prémiumgyártó csatája.","id":"20200115_audi_bmw_mercedes_melyik_nyerte_2019et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65117315-e934-4c65-ab14-d7bbdc68661c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_audi_bmw_mercedes_melyik_nyerte_2019et","timestamp":"2020. január. 15. 06:41","title":"Audi, BMW, Mercedes: melyik nyerte 2019-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","shortLead":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","id":"20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7109f85-7fe3-4656-8cb8-582250d9fdb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","timestamp":"2020. január. 16. 14:12","title":"Égett egy lakás Ferencvárosban, egy embert az erkélyről kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett Európába a japán gyártó hazánkban zöld rendszámozható divatterepjárója. ","shortLead":"Megérkezett Európába a japán gyártó hazánkban zöld rendszámozható divatterepjárója. ","id":"20200115_65_kilometert_tud_elektromosan_az_uj_hibrid_toyota_rav_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a9e9cb-133a-41d8-a226-0d12e09f332e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_65_kilometert_tud_elektromosan_az_uj_hibrid_toyota_rav_4","timestamp":"2020. január. 16. 07:59","title":"65 kilométert tud elektromosan az új Toyota RAV 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","id":"20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354cbcbb-c530-405b-8c68-0b35ae6c4076","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","timestamp":"2020. január. 16. 11:46","title":"Pintér Béla kapta többek közt az első Baumgarten-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]