Egy kisbaba is végigülte a németszigorlatot. Hét hónapos babájával vizsgázott Szombathelyen az egyetemista (fotó)

Új videó terjed, amely szerint két rakétával lőtték ki az ukrán utasszállítót. A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát lőttek ki a Teherán mellett lezuhant ukrán gépre. Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó? Miért volt a melegek találkozóhelye a budapesti Egyetem Presszó? Meleg férfiak hideg diktatúrák második rész. Doku360: "Egész életemben a házas férfiak voltak a nagy szerelmeim" Ha igazak az eddigi értesülések, akkor akár már február elején kirukkolhat a Samsung összehajtható telefonja utódjával, a Galaxy Fold 2-vel. Azonban épp az ütemezés miatt hozhat magával egy kellemetlen meglepetést. Egy kissé kellemetlen meglepetést is hozhat magával a Samsung újabb összehajtható telefonja Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel letudják a környezet rendbetételét. Interjú a HVG legfrissebb számában. Budapest főtájépítésze természetőröket vet be az illegális szemétlerakás ellen

Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá. Hétmilliárd éves csillagport találtak egy ausztrál meteoritban A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet. 1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep