Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megkapta a saját szerepét is.","shortLead":"Egyszer csak megkapta a saját szerepét is.","id":"20200115_Courteney_Cox_megnezte_az_Instagramon_melyik_Jobaratokszereplo_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd3c84f-f70b-4194-92c8-461990a15700","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Courteney_Cox_megnezte_az_Instagramon_melyik_Jobaratokszereplo_lenne","timestamp":"2020. január. 15. 07:18","title":"Courteney Cox megnézte az Instagramon, melyik Jóbarátok-szereplő lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden második embert el tudtak volna látni a fesztiválon.","shortLead":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden...","id":"20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195f4496-63bf-4bb6-948f-447783b37771","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. január. 15. 16:11","title":"Akár életfogytiglant is kaphatnak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint a számítást végző algoritmus percek alatt megmondja, milyen idő várható.","shortLead":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint...","id":"20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398d57f6-58d4-4822-bd7f-f957603b1789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. január. 14. 16:09","title":"Új időjárás-előrejelző rendszert dolgozott ki a Google, gyorsabb és pontosabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fd5567-32f1-4280-ae8e-c4f791945a6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felmondásuk határideje és miértje miatt nyitottak tüzet a kirúgott alkalmazottak.","shortLead":"A felmondásuk határideje és miértje miatt nyitottak tüzet a kirúgott alkalmazottak.","id":"20200114_A_hirszerzes_elbocsatott_munkatarsai_lovoldozni_kezdtek_Szudanban_lezartak_az_orszag_legteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5fd5567-32f1-4280-ae8e-c4f791945a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbda762-c1d9-4209-beff-2e6a55bbdbd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_hirszerzes_elbocsatott_munkatarsai_lovoldozni_kezdtek_Szudanban_lezartak_az_orszag_legteret","timestamp":"2020. január. 14. 20:18","title":"A hírszerzés elbocsátott munkatársai lövöldözni kezdtek Szudánban, lezárták az ország légterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy érzik: magukra maradtak az átélt borzalmakkal ","shortLead":"Úgy érzik: magukra maradtak az átélt borzalmakkal ","id":"20200115_Karteritest_szeretnenek_a_bicskei_gyermekotthonban_bantalmazott_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9121f4-f10f-4520-93bc-57a4013cb323","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Karteritest_szeretnenek_a_bicskei_gyermekotthonban_bantalmazott_aldozatok","timestamp":"2020. január. 15. 21:03","title":"Kártérítést szeretnének a bicskei gyermekotthonban bántalmazott áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes világban. Egyikük szerint egy influenszer sokkal több pénzre tud szert tenni ugyanannyi Instagram-követővel, mint ahány neki van.","shortLead":"Négy pornószínész beszélt arról a Vice-nak, mennyi pénzt keresnek valójában, és mik a lehetőségeik az internetes...","id":"20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc9c38c-a16f-4ca7-b02c-ecc24e8c0d1d","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Egy_pornoszineszno_szerint_ok_a_vilag_legalulfizetettebb_kozszereploi","timestamp":"2020. január. 15. 06:15","title":"Egy pornószínésznő szerint ők a világ legalulfizetettebb közszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9c7a5-552e-40bc-b28d-7255bfb13b68","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai előadó testvérével írta a dalt.","shortLead":"Az amerikai előadó testvérével írta a dalt.","id":"20200114_Billie_Eilish_enekli_az_uj_James_Bondfilm_cimado_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f9c7a5-552e-40bc-b28d-7255bfb13b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a2e4e0-3c66-4f4c-b088-562fc1f8a560","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Billie_Eilish_enekli_az_uj_James_Bondfilm_cimado_dalat","timestamp":"2020. január. 14. 21:42","title":"Billie Eilish énekli az új James Bond-film címadó dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj klippel jelentkezett. A hazai rajongók élőben először február 8-án hallhatják a Lights Off-ot az Instantban.



","shortLead":"A The Bluebay Foxes csütörtökön Európa legnagyobb showcase fesztiválán élőben bizonyít, de addig is egy vadonatúj...","id":"20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1530101-0a21-4e66-ab10-a75019a6c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060e9b7-d3ed-45df-809c-45e9b43fa639","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Uj_klippel_jelentkezik_a_The_Bluebay_Foxes","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Új klippel jelentkezik a The Bluebay Foxes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]