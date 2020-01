Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02e87f4-3cd9-4214-95fe-6ca687a6edfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem pontosan négy évvel azután, hogy a Miniszterelnökségnek ki kellett adnia összesen hetvenezer oldalnyi, 2013-14-ben készült Századvég-tanulmányt, a hvg.hu munkatársa újabb többévnyi pereskedés eredményeként hozzájuthatott a Miniszterelnöki Kabinetirodától a cégcsoport második megbízása idején született dokumentumokhoz. A 6 milliárd forintos alapszerződést 2015 és 18 között több, további nyolc-kilencszázmillióssal fejelhette meg a kormányközeli think tank. Hamarosan cikksorozatban értékeljük, hogy ezért milyen munkát végeztek. ","shortLead":"Majdnem pontosan négy évvel azután, hogy a Miniszterelnökségnek ki kellett adnia összesen hetvenezer oldalnyi...","id":"20200115_Szazadvegper_tanacsadoi_szerzodesek_Miniszterelnoki_Kabinetiroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02e87f4-3cd9-4214-95fe-6ca687a6edfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fe86ae-e200-46f6-996d-dc52eb6db733","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Szazadvegper_tanacsadoi_szerzodesek_Miniszterelnoki_Kabinetiroda","timestamp":"2020. január. 16. 16:03","title":"Kereshetetlen formátumban adta ki a Századvég tanulmányait a Miniszterelnöki Kabinetiroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viking hajótemetésen vett búcsút egy kiberbiztonsági cég a Windows 7-től. A skandináv mitológia szerint a szertartással a Valhallába jut az elhunyt.","shortLead":"Viking hajótemetésen vett búcsút egy kiberbiztonsági cég a Windows 7-től. A skandináv mitológia szerint a szertartással...","id":"20200116_viking_hajos_temetes_valhalla_skandinav_mitologia_windows_7_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3df26-c8be-4d82-8644-8e9f3c4bd323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_viking_hajos_temetes_valhalla_skandinav_mitologia_windows_7_tamogatas","timestamp":"2020. január. 16. 12:03","title":"Temetést rendeztek a Windows 7-nek, és nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","shortLead":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","id":"20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3d1193-0786-4625-9298-ef467358c015","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","timestamp":"2020. január. 15. 11:49","title":"Azonosították a Népfürdő utcai gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 100 millió forintot ítélt meg jogerősen 60 gyöngyöspatai roma gyermeknek a bíróság korábban, amit holnapig kellene átutalni. Az államnak más ötlete van.","shortLead":"Közel 100 millió forintot ítélt meg jogerősen 60 gyöngyöspatai roma gyermeknek a bíróság korábban, amit holnapig...","id":"20200116_termeszetbeni_karpotlas_kepzes_gyongyospata_szegregacio_horvath_laszlo_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ba931-4b67-4c21-8174-17d69e4ded9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_termeszetbeni_karpotlas_kepzes_gyongyospata_szegregacio_horvath_laszlo_fidesz","timestamp":"2020. január. 16. 14:24","title":"Természetben kárpótolná a Fidesz a szegregált gyöngyöspatai romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","shortLead":"30 tűzoltó vonult a IX. kerületi helyszínre.","id":"20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b3f8dc-3bdc-4799-be39-914ef6fcebb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7109f85-7fe3-4656-8cb8-582250d9fdb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Teljes_terjedelmeben_eg_egy_lakas_Ferencvarosban_30_tuzolto_a_helyszinen","timestamp":"2020. január. 16. 14:12","title":"Égett egy lakás Ferencvárosban, egy embert az erkélyről kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris ülésen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris...","id":"20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bdc2bc-b361-4887-b7f6-f23fe4025d43","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","timestamp":"2020. január. 15. 18:47","title":"Nem sok jót hozott a Fidesznek a hetes cikkről szóló EP-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9bd054-4c32-491b-ade7-55ce43b6c34a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba.","shortLead":"Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba.","id":"20200115_Impeachment_ok_heten_terjesztik_elo_a_Trump_elleni_vadpontokat_a_szenatusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f9bd054-4c32-491b-ade7-55ce43b6c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1245031-8f16-43a9-b144-dd57ece3ce98","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Impeachment_ok_heten_terjesztik_elo_a_Trump_elleni_vadpontokat_a_szenatusnak","timestamp":"2020. január. 15. 19:34","title":"Impeachment: ők heten terjesztik elő a Trump elleni vádpontokat a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]