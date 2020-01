Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a40dc70c-4ae1-4316-8406-e5c83f55194c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Steven Tylerék előtt.\r

\r

","shortLead":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Steven Tylerék előtt.\r

\r

","id":"20200117_Mar_csak_az_elozenekarert_is_erdemes_menni_az_Aerosmith_koncertre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40dc70c-4ae1-4316-8406-e5c83f55194c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afdae16-4edd-4bcd-a153-98f4355e6d8e","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Mar_csak_az_elozenekarert_is_erdemes_menni_az_Aerosmith_koncertre","timestamp":"2020. január. 17. 10:20","title":"Már csak az előzenekarért is érdemes menni az Aerosmith koncertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti megbetegedéseket. Japánba is behurcolták.

","shortLead":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti...","id":"20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c59a71-dd33-4f92-829e-2e7a65c91d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","timestamp":"2020. január. 16. 05:28","title":"Japánban is megjelent a rejtélyes új betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0617eae2-6c49-406c-8935-0b4b411efb3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Google anyacégéhez, az Alphabethez köthető vállalkozás egészen különleges módon reformálná meg a szélenergia-termelést.","shortLead":"A Google anyacégéhez, az Alphabethez köthető vállalkozás egészen különleges módon reformálná meg...","id":"202003_repulo_szelkerek_porazon_tartott_elektromossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0617eae2-6c49-406c-8935-0b4b411efb3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5b465-8160-4a4d-ae5e-b663c6f1bd68","keywords":null,"link":"/360/202003_repulo_szelkerek_porazon_tartott_elektromossag","timestamp":"2020. január. 17. 12:30","title":"Kábellel kikötnek egy repülőt, hogy energiát termeljen – az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","shortLead":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","id":"20200116_Halalos_baleset_Tompanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fdac4e-6e37-4d31-921a-f161b6987692","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Halalos_baleset_Tompanal","timestamp":"2020. január. 16. 11:06","title":"Halálos baleset Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár tény, hogy Ausztrália bozóttüzekkel sújtott részein eleredt az eső, ez csak a szigetország keleti részére vonatkozik. Egyes régiókban még mindig lángokkal küzdenek.","shortLead":"Bár tény, hogy Ausztrália bozóttüzekkel sújtott részein eleredt az eső, ez csak a szigetország keleti részére...","id":"20200117_ausztralia_eso_fust_bozottuz_szmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868aa4c-ed91-43da-ba09-c94e1a6b39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ausztralia_eso_fust_bozottuz_szmog","timestamp":"2020. január. 17. 10:42","title":"Nem mindenhová érkezett meg az eső Ausztráliában, több helyen még lángok pusztítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A britek többsége zenét játszik le a házi kedvenceknek, a streamingszolgáltató felismerte a piaci rést.","shortLead":"A britek többsége zenét játszik le a házi kedvenceknek, a streamingszolgáltató felismerte a piaci rést.","id":"20200115_Maganyos_kutyaknak_keszitett_playlisteket_a_Spotify","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87721f16-a3a5-4b3b-ba22-7bf96a99def1","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Maganyos_kutyaknak_keszitett_playlisteket_a_Spotify","timestamp":"2020. január. 15. 20:15","title":"Magányos kutyáknak készített playlisteket a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e155016-24d4-4bc7-ba25-e65536a0441d","c_author":"Dz. Sz.","category":"itthon","description":"Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február közepétől szemétben fog fürödni a főváros. ","shortLead":"Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február...","id":"20200117_Ugy_nez_ki_megussza_a_szemetkaoszt_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e155016-24d4-4bc7-ba25-e65536a0441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c7435-fdf4-4d48-abc5-e14502b6a5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Ugy_nez_ki_megussza_a_szemetkaoszt_Budapest","timestamp":"2020. január. 17. 16:00","title":"Úgy néz ki, megússza a szemétkáoszt Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a felvételt 21 éve nem látta senki.","shortLead":"Ezt a felvételt 21 éve nem látta senki.","id":"20200116_Eddig_ismeretlen_felvetel_kerult_elo_David_Bowierol_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cdd467-a0de-479a-8c9a-4d45ef16948d","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Eddig_ismeretlen_felvetel_kerult_elo_David_Bowierol_video","timestamp":"2020. január. 16. 14:19","title":"Eddig ismeretlen felvétel került elő David Bowie-ról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]