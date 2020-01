Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","shortLead":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","id":"20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbc454-7611-4762-aa35-65a542aaeabd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","timestamp":"2020. január. 15. 20:49","title":"Csak egy év volt melegebb 2019-nél a feljegyzéseket kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartós, sűrű köd miatt első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"A tartós, sűrű köd miatt első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200116_hidegparna_tartos_suru_kod_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d034bc27-6ac6-46cd-af33-f470e18c8b07","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_hidegparna_tartos_suru_kod_idojaras","timestamp":"2020. január. 16. 05:12","title":"Nem tágít a hidegpárna, besárgult az egész ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","shortLead":"A Budapest-Bécs távolság megtételét követően már nem túl sok energia marad az akkumulátorban.","id":"20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad7e083-20ff-4b97-bad2-a865882afa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_kiabrandito_a_legerosebb_porsche_villanyauto_valos_hatotavja","timestamp":"2020. január. 17. 07:59","title":"Kiábrándító a legerősebb Porsche villanyautó valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e","c_author":"Biró Péter","category":"sport","description":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg nincs rosszabb minőségű a világon. A teniszezők bevállalták a szereplést, de egyre több jel mutat arra, hogy az egészségük érdekében ki kellene hagyniuk a tornát. Australian Open a bozóttüzek árnyékában.","shortLead":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg...","id":"20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83908867-3992-4d4c-afc5-c80c670ddf5f","keywords":null,"link":"/sport/20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","timestamp":"2020. január. 15. 20:00","title":"Elkezdődött az Australian Open, de vajon véget is ér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pongyola nyomozás a lószoláriumos ügyben, KDNP szerint önállóan is bejutnának a Parlamentbe, iksz a vízilabda-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pongyola nyomozás a lószoláriumos ügyben, KDNP szerint önállóan is bejutnának a Parlamentbe, iksz a vízilabda-Eb-n...","id":"20200117_Radar360_Az_EUatlag_haromszorosaval_dragult_a_lakhatas_indul_az_impeachment_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeb8492-4611-4f06-99b2-af7325d860f8","keywords":null,"link":"/360/20200117_Radar360_Az_EUatlag_haromszorosaval_dragult_a_lakhatas_indul_az_impeachment_Trump_ellen","timestamp":"2020. január. 17. 08:00","title":"Radar360: Az EU-átlag háromszorosával drágult a lakhatás, indul az impeachment Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","shortLead":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","id":"20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392824-4cc9-4838-b2f0-8d94cd05b455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","timestamp":"2020. január. 16. 19:21","title":"Sűrűbben járnak majd este a 9-es buszok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mostantól a Pénzügyminisztérium helyett az ITM hatáskörébe tartozik a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi párbeszéd. ","shortLead":"Mostantól a Pénzügyminisztérium helyett az ITM hatáskörébe tartozik a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi párbeszéd. ","id":"20200115_Tovabb_dagad_Palkovics_miniszteriuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09623b6e-28bf-4e93-99d3-30c38b87e271","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Tovabb_dagad_Palkovics_miniszteriuma","timestamp":"2020. január. 15. 18:59","title":"Tovább dagad Palkovics minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 100 millió forintot ítélt meg jogerősen 60 gyöngyöspatai roma gyermeknek a bíróság korábban, amit holnapig kellene átutalni. Az államnak más ötlete van.","shortLead":"Közel 100 millió forintot ítélt meg jogerősen 60 gyöngyöspatai roma gyermeknek a bíróság korábban, amit holnapig...","id":"20200116_termeszetbeni_karpotlas_kepzes_gyongyospata_szegregacio_horvath_laszlo_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ba931-4b67-4c21-8174-17d69e4ded9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_termeszetbeni_karpotlas_kepzes_gyongyospata_szegregacio_horvath_laszlo_fidesz","timestamp":"2020. január. 16. 14:24","title":"Természetben kárpótolná a Fidesz a szegregált gyöngyöspatai romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]