Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig kiforgatták a szavait.","shortLead":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig...","id":"20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd20afd-c923-4f4b-96e2-33403d198cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Csuka: Az MTI tudósításában teljesen kiforgatták a szavaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","shortLead":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","id":"202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27737383-c11a-4469-9794-89e7ccc7494c","keywords":null,"link":"/360/202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","timestamp":"2020. január. 19. 12:30","title":"Korszakokat összekötő kapcsolódásokat tár fel a Modem nagy fotókiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e a távirati iroda.","shortLead":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e...","id":"20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1ddd6e-6218-4bce-a497-849fd3270155","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Beperli az MTI-t a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c034b9c4-19e5-4314-895b-24672d3f6b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új-fundlandi St John's városának ki kell ásnia magát a hó alól. Két nap alatt bénította le a várost az extrém hóvihar. ","shortLead":"Az új-fundlandi St John's városának ki kell ásnia magát a hó alól. Két nap alatt bénította le a várost az extrém...","id":"20200119_Hatalmas_mennyisegu_ho_temetett_maga_ala_egy_kanadai_varost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c034b9c4-19e5-4314-895b-24672d3f6b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d74f3b-3a65-4135-a6b9-455bd9588a95","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Hatalmas_mennyisegu_ho_temetett_maga_ala_egy_kanadai_varost","timestamp":"2020. január. 19. 09:54","title":"Szó szerint maga alá temetett a hó egy kanadai várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","shortLead":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","id":"20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ff64b-676b-4847-b0de-a104053c74f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","timestamp":"2020. január. 19. 14:08","title":"A két felesége között gyilkosságig fajuló vita miatt kell távoznia egy afrikai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]