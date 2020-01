Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a41cfa1-f8ed-40a0-8a51-2f39da3ed33d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az államilag szervezett doppingprogram azért már sok volt.","shortLead":"Az államilag szervezett doppingprogram azért már sok volt.","id":"20200122_Felfuggesztette_a_WADA_a_moszkvai_doppingellenorzo_laboratorium_mukodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a41cfa1-f8ed-40a0-8a51-2f39da3ed33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d749b-7464-43aa-9ec0-e9a31ee9f6cd","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Felfuggesztette_a_WADA_a_moszkvai_doppingellenorzo_laboratorium_mukodeset","timestamp":"2020. január. 22. 21:55","title":"Felfüggesztette a WADA a moszkvai doppingellenőrző laboratórium működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát kap majd.","shortLead":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát...","id":"20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c4acb6-598a-4a88-bbd7-a7d07f7b9054","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","timestamp":"2020. január. 22. 17:03","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetnek a Samsung új csúcsmobiljai és az összecsukható Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","shortLead":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","id":"20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca5e782-d688-466a-a5f5-fda756e895ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","timestamp":"2020. január. 23. 07:13","title":"Donald Trump részt vesz az abortuszellenes meneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót tett közzé, amelyben az elhízott nőket okolta a házasságuk bedőléséért.","shortLead":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót...","id":"20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d615df-219b-4470-a442-50d5f1aa8ccf","keywords":null,"link":"/elet/20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","timestamp":"2020. január. 21. 15:34","title":"Zseniális képpel reagált a Coca-Cola Schobert Norbert házasságbuktató elméletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]