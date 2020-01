Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","shortLead":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","id":"20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba5501-2387-4bce-b490-57b7c40139e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","timestamp":"2020. január. 22. 18:03","title":"Megjött a sötét mód a WhatsAppba, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások éve a cég életében. Egy 16 modellből álló, új elektromos termékcsaláddal is készülnek az idei évre, de tovább folytatják sikeres, fiatalokat támogató programjaikat is. ","shortLead":"A korábbi évek növekedését folytatva 2019-ben a második helyen zárt a Ford a hazai piacon, de 2020 a nagy változások...","id":"fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56675a1e-dd2b-4808-8999-5efc7b7be408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898966e0-2fa9-4719-8666-4367f3d57acd","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200120_Uj_kihivasok_egy_atalakulo_piacon_mit_hoz_a_jovo","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Új kihívások egy átalakuló piacon: mit hoz a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép. Ettől a naptól számítjuk a magyar informatika kezdetét.","shortLead":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép...","id":"20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3c5f25-3ead-4142-abcd-81ecac04fbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","timestamp":"2020. január. 21. 15:12","title":"Nagy nap a mai, születésnapját ünnepli a magyar informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba a Mátrai Erőmű víztározójából.","shortLead":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba...","id":"20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430af6c6-368e-420c-b6cf-93a022fb41d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","timestamp":"2020. január. 22. 05:52","title":"Lezárult a vizsgálat, Mészáros Lőrinc erőműve vízszennyezési bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott a lendület.","shortLead":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott...","id":"20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60f7cf-d8ce-48d1-afeb-0e315ad86e85","keywords":null,"link":"/sport/20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","timestamp":"2020. január. 21. 20:15","title":"Pörgős meccset vívtunk a svédekkel, de a vége csak elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d51b0f-0734-42b2-aec5-b9cecb5f1fc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 20 éve, hogy üzembe helyezték a Nemzetközi Űrállomást (ISS), amelyet a Lego egy különleges szettel ünnepel meg.","shortLead":"Már több mint 20 éve, hogy üzembe helyezték a Nemzetközi Űrállomást (ISS), amelyet a Lego egy különleges szettel...","id":"20200121_lego_keszlet_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d51b0f-0734-42b2-aec5-b9cecb5f1fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d01609-63e0-4abe-825e-0e21c9b2c81b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_lego_keszlet_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. január. 21. 18:03","title":"Stílusosan mutatta be új készletét a Lego: felküldték az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","shortLead":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","id":"20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93019ad7-3569-4199-8753-c1493340d20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","timestamp":"2020. január. 22. 15:05","title":"Minimum 60 ezres emelést kérnek a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]