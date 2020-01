Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","shortLead":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","id":"20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ff30f-0a73-456c-bf1f-6be7c9b0a505","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","timestamp":"2020. január. 24. 12:52","title":"Elton John is fellép az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4a11ac-1d9b-4e6c-825b-46c939157567","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International csütörtökön közzétett jelentése szerint immár az EU második legkorruptabb állama Magyarország. „Soros” – mondta erre a kormány.","shortLead":"A Transparency International csütörtökön közzétett jelentése szerint immár az EU második legkorruptabb állama...","id":"20200123_Orakig_gondolkodott_a_kormany_majd_csak_kinyogte_hogy_Soros_a_hibas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4a11ac-1d9b-4e6c-825b-46c939157567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092a441-13af-4dc0-8274-daa995f29abc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Orakig_gondolkodott_a_kormany_majd_csak_kinyogte_hogy_Soros_a_hibas","timestamp":"2020. január. 23. 16:53","title":"Órákig gondolkodott a kormány, majd csak kinyögte, hogy Soros a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98a1130-6b59-46e5-87a7-71df52dbb162","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az olajcégek egy része nem küldi be a tankereit a háborús övezetté vált Hormuzi-szorosba, mások csak cirkálók kíséretében merészkednek oda. A világ többi jelentős vízi útvonalán is komoly átalakulások zajlanak.","shortLead":"Az olajcégek egy része nem küldi be a tankereit a háborús övezetté vált Hormuzi-szorosba, mások csak cirkálók...","id":"202003__hormuziszoros__kiszarado_panama__valtozo_utvonalak__uj_vizeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98a1130-6b59-46e5-87a7-71df52dbb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de790743-f3be-40e7-8fdb-3ca4a2908d21","keywords":null,"link":"/360/202003__hormuziszoros__kiszarado_panama__valtozo_utvonalak__uj_vizeken","timestamp":"2020. január. 24. 15:00","title":"Már most óriási üzlet az oroszoknak a tengeri jégpáncél olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló Dmitrij Medvegyev miniszterelnöktől, egyúttal hangzatos reformokat is hirdetett, de valójában mindez már annak a jele, hogy az Oroszországot 20 éve irányító nagy kombinátor megkezdte a felkészülést arra, hogy 2024-ben lejár az utolsó államfői mandátuma. ","shortLead":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló...","id":"202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da1fa5-c596-449f-a119-3f182733ca6c","keywords":null,"link":"/360/202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","timestamp":"2020. január. 22. 16:45","title":"Több legyet is ütött egy csapásra Putyin, amikor lemondatta az orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most újabb céldátumot adtak meg.","shortLead":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most...","id":"20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25151240-cc20-4cbf-b405-704a90c51f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","timestamp":"2020. január. 22. 16:03","title":"Közölte a Boeing, hogy egy darabig még biztosan nem szállnak fel a 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki havat vár, csalódni fog.","shortLead":"Aki havat vár, csalódni fog.","id":"20200123_Enyhebb_ido_erkezik_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fda4739-b2b5-46fa-97c7-22260b7b047c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Enyhebb_ido_erkezik_hetvegen","timestamp":"2020. január. 23. 14:45","title":"Enyhébb idő érkezik hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46cb10-0ec4-4047-b384-d6011b46ed7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon Miyagi szenszei mit szól hozzá?","shortLead":"Vajon Miyagi szenszei mit szól hozzá?","id":"20200123_A_karate_kolyok_dalra_fakad_a_szinpadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac46cb10-0ec4-4047-b384-d6011b46ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a3d9f3-8e19-4674-b958-8bcf4ce285b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_karate_kolyok_dalra_fakad_a_szinpadon","timestamp":"2020. január. 23. 14:05","title":"A karate kölyök dalra fakad a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]