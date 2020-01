Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép. Ettől a naptól számítjuk a magyar informatika kezdetét.","shortLead":"Hatvanegy évvel ezelőtt állt üzembe Magyarország első számítástechnikai eszköze, a szobányi méretű M-3-as számítógép...","id":"20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f70f37e-a5ff-41f2-bd7b-40bc7dc94e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3c5f25-3ead-4142-abcd-81ecac04fbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_neumann_tarsasag_informatika_elso_magyar_szamitogep_m_3","timestamp":"2020. január. 21. 15:12","title":"Nagy nap a mai, születésnapját ünnepli a magyar informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern a hibridesítés mellett a jelek szerint a vezetési élményről sem feledkezik meg.","shortLead":"A Volkswagen konszern a hibridesítés mellett a jelek szerint a vezetési élményről sem feledkezik meg.","id":"20200122_otfele_izgalmas_vw_golf_erkezik_gti_tcr_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28feaab1-6d3e-4dcf-8f02-a77af094aa91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_otfele_izgalmas_vw_golf_erkezik_gti_tcr_r","timestamp":"2020. január. 22. 11:21","title":"Ötféle izgalmas VW Golf érkezik, az egyik zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e66e17-03a1-423a-8c47-3c52f065b20d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyarországi és nemzetközi marketingkommunikációs szakma egyik legelismertebb szakembere 78 éves volt.","shortLead":"A magyarországi és nemzetközi marketingkommunikációs szakma egyik legelismertebb szakembere 78 éves volt.","id":"20200120_elhunyt_Takacs_Ildiko_reklamszakember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e66e17-03a1-423a-8c47-3c52f065b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff293bad-d18a-4928-bd2f-dfe409e3761f","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_elhunyt_Takacs_Ildiko_reklamszakember","timestamp":"2020. január. 20. 17:48","title":"Elhunyt Takács Ildikó reklámszakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb állami intézmények és a nagykövetségek helyezkednek el - közölte a belügyminisztérium.","shortLead":"Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be hétfő este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb...","id":"20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247239e3-f606-4952-9bcc-fbc0fd509108","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Raketakkal_lottek_a_bagdadi_kovetsegeket","timestamp":"2020. január. 21. 05:08","title":"Rakétákkal lőtték a bagdadi követségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Immár hivatalos jelentés igazolja, hogy a Kínában megjelent, tüdőgyulladást okozó vírus emberről emberre terjed. ","shortLead":"Immár hivatalos jelentés igazolja, hogy a Kínában megjelent, tüdőgyulladást okozó vírus emberről emberre terjed. ","id":"20200120_koronavirus_kina_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cee602-ea83-4afe-9df0-3d7e4c97b0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_koronavirus_kina_fertozes","timestamp":"2020. január. 20. 18:57","title":"Most már biztos, hogy emberről emberre terjed a Kínában fertőző új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","shortLead":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","id":"20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027dd88a-3bc4-4384-9508-b9ef1ade7d59","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","timestamp":"2020. január. 22. 05:23","title":"Egy kis szerencsével ma még a Napot is megláthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","shortLead":"A helyiek az erdőket féltik, és azt sem hiszik el, hogy helyieket venne fel az elektromos autókat gyártó cég.","id":"20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5420917e-0f39-4e50-b184-07a0098f2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ad8141-7f1d-42c8-b574-4fe6c2a3f859","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_A_Teslagyar_ellen_tuntettek_Berlin_mellett","timestamp":"2020. január. 20. 14:56","title":"A Tesla-gyár ellen tüntettek Berlin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett a teherkocsi irányítása.","shortLead":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett...","id":"20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61c44b-b552-4454-95b1-60718b9c890f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","timestamp":"2020. január. 22. 08:57","title":"Vajon mennyire lehetett ittas ez a kamionos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]