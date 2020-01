Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"464ccfa7-aa06-472d-b30f-8281d1d3eedf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben úgy lehet majd szerkeszteni a videókat az Adobe Premier Próban, mint a Google Drive-on lévő dokumentumokat.","shortLead":"A jövőben úgy lehet majd szerkeszteni a videókat az Adobe Premier Próban, mint a Google Drive-on lévő dokumentumokat.","id":"20200123_adobe_premier_pro_productions_videovagas_google_drive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464ccfa7-aa06-472d-b30f-8281d1d3eedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9512f9e0-51d5-437a-866a-1b097e644202","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_adobe_premier_pro_productions_videovagas_google_drive","timestamp":"2020. január. 23. 19:03","title":"Csinált egy új funkciót az Adobe a videószerkesztőjéhez, sokkal gyorsabb lesz vele a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik emberölési kísérletért ülnek, sokkal szigorúbb lesz esetükben az eljárás. A gyámügyet viszont kötelező lesz értesíteni az elítélt szabadulása előtt. ","shortLead":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik...","id":"20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ceeb2b-5b70-4b24-beea-c0f53f77593c","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","timestamp":"2020. január. 22. 20:08","title":"Szigort ígért a kormány, de ez sem akadályozta volna meg a győri gyerekgyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41cfa1-f8ed-40a0-8a51-2f39da3ed33d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az államilag szervezett doppingprogram azért már sok volt.","shortLead":"Az államilag szervezett doppingprogram azért már sok volt.","id":"20200122_Felfuggesztette_a_WADA_a_moszkvai_doppingellenorzo_laboratorium_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a41cfa1-f8ed-40a0-8a51-2f39da3ed33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d749b-7464-43aa-9ec0-e9a31ee9f6cd","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Felfuggesztette_a_WADA_a_moszkvai_doppingellenorzo_laboratorium_mukodeset","timestamp":"2020. január. 22. 21:55","title":"Felfüggesztette a WADA a moszkvai doppingellenőrző laboratórium működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","shortLead":"Drágább és nem is feltétlenül \"zöldebb\" a lebomló csomagolás. ","id":"20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918bffa0-0cea-4f1c-8acf-1134118a0079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Nem_tudjak_kivaltani_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_a_hazai_vendeglatosok","timestamp":"2020. január. 24. 12:00","title":"Nem tudják kiváltani az egyszer használatos műanyagokat a hazai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli mindezt.","shortLead":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli...","id":"20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1fe78-3342-40ab-84a2-fcecdb9c6714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","timestamp":"2020. január. 23. 12:03","title":"1000 űrhajóval népesítené be a Marsot Elon Musk, 30 éven belül egymillió ember lakhat ott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló koronavírus, Skóciában négy embert is kezelnek a vírusra jellemző tünetekkel, mindannyian jártak nemrég Vuhanban.","shortLead":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló...","id":"20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355087a-d707-4c9a-a2ec-9cbd22061c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","timestamp":"2020. január. 23. 17:06","title":"Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boston Dynamics kiadta az első olyan eszközt, amely segítségével különböző feladatok elvégzésére lehet beprogramozni a Spot nevű robotkutyát.","shortLead":"A Boston Dynamics kiadta az első olyan eszközt, amely segítségével különböző feladatok elvégzésére lehet beprogramozni...","id":"20200124_boston_dynamics_spot_robotkutya_fejlesztes_sdk_github","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a1aac6-1140-4382-9617-410ca793895b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_boston_dynamics_spot_robotkutya_fejlesztes_sdk_github","timestamp":"2020. január. 24. 14:03","title":"Mostantól bárki képes lehet \"betanítani\" a Boston Dynamics robotkutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","shortLead":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","id":"20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c206e9ac-6595-4ef6-83a8-bf099e8ec17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","timestamp":"2020. január. 23. 10:41","title":"Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]