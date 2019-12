Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat intézményt von magához.","shortLead":"Hat intézményt von magához.","id":"20191219_meddosegi_kozpont_kormany_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e672ca32-7370-419d-8393-33ee1089ba00","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_meddosegi_kozpont_kormany_novak_katalin","timestamp":"2019. december. 19. 14:12","title":"Magántulajdonban lévő meddőségi központokat államosít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevek, telefonszámok és a Facebook-felhasználók azonosítóit tartalmazó adatbázis került ki az internetre, amit már ugyan töröltek, de valaki időközben egy hackerfórumba is feltöltötte azt.","shortLead":"Nevek, telefonszámok és a Facebook-felhasználók azonosítóit tartalmazó adatbázis került ki az internetre, amit már...","id":"20191220_facebook_adatszivargas_adatlopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbad82-8892-4261-96ab-4b143df01636","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_facebook_adatszivargas_adatlopas","timestamp":"2019. december. 20. 08:03","title":"Több mint 267 millió Facebook-felhasználó adatai kerültek ki az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök fényképes igazolványhoz kötné a voksolást, ami miatt rengetegen eshetnek el a szavazójoguktól, de a toryk jól járnának.","shortLead":"A brit miniszterelnök fényképes igazolványhoz kötné a voksolást, ami miatt rengetegen eshetnek el a szavazójoguktól, de...","id":"20191219_Boris_Johnson_uj_intezkedese_tovabb_csokkentene_a_valasztok_szamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef8ddf7-31e1-4476-b889-ea57d9749bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Boris_Johnson_uj_intezkedese_tovabb_csokkentene_a_valasztok_szamat","timestamp":"2019. december. 19. 14:56","title":"Boris Johnson új intézkedése tovább csökkentené a választók számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene – így az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene –...","id":"20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d30597-ad04-4696-beff-979963e2f119","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","timestamp":"2019. december. 19. 15:48","title":"Úgy néz ki, hogy most már tényleg költöznie kell a Politikatörténeti Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-vezér Tim Cook szereti úgy jellemezni vállalatát, mint a felhasználói adatokat megvédő céget. Egy új felmérés eredménye szerint sok felhasználó egyáltalán nem osztja ezt a gondolatot. Egy új felmérés...","id":"20191220_tim_cook_apple_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_vedelme_google_ncipher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35df7d96-e345-4d0c-8b46-871c2da52a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tim_cook_apple_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_vedelme_google_ncipher","timestamp":"2019. december. 20. 19:03","title":"Többen állítják: ha adatokról van szó, a Google megbízhatóbb, mint az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul tovább terjedhet, már most is érinti Etiópiát – közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO.","shortLead":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul...","id":"20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d4a70b-020f-456e-a1a7-faf7545b9e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","timestamp":"2019. december. 19. 19:03","title":"Olyan súlyos a sáskajárás Afrikában, hogy két országot is komoly veszélybe sodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe is.","shortLead":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című...","id":"20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52cf318-6727-40f1-904b-b2fd6e205d44","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","timestamp":"2019. december. 20. 12:43","title":"Kilenc év után újra megnyílt Európa egyik leggazdagabb műkincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt. Emberi jogi érzékenyítés borította ki a fideszes képviselőt.