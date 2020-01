Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Texasban mutatták ki a betegséget. A férfi Vuhanból érkezett vissza, karanténba helyezték","shortLead":"Texasban mutatták ki a betegséget. A férfi Vuhanból érkezett vissza, karanténba helyezték","id":"20200124_Ujabb_koronavirusos_fertozes_az_USAban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c89884-4b8f-472f-90f0-73ded2f4811f","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Ujabb_koronavirusos_fertozes_az_USAban","timestamp":"2020. január. 24. 06:59","title":"Újabb koronavírusos fertőzés az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek általuk. Tibetben találtak is 28 olyat, amikről a tudósoknak eddig nem volt tudomásuk.","shortLead":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek...","id":"20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b7ff25-77e2-4319-9b5c-d89b15e79bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","timestamp":"2020. január. 23. 15:03","title":"Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart. A Csalogány utca kétirányúsítása ügyében kompromisszum született. A II. kerület emlékhely-funkciót is akar adni a parknak, a tér az 1956-os forradalom idején a második legnagyobb ellenállóközpont volt a Corvin köz után.","shortLead":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart...","id":"20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdad3c8-3f6f-43df-985a-8f8c0a905026","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","timestamp":"2020. január. 25. 08:10","title":"Két ellenzékivé lett budai kerület összekülönbözött egy utca irányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki havat vár, csalódni fog.","shortLead":"Aki havat vár, csalódni fog.","id":"20200123_Enyhebb_ido_erkezik_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fda4739-b2b5-46fa-97c7-22260b7b047c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Enyhebb_ido_erkezik_hetvegen","timestamp":"2020. január. 23. 14:45","title":"Enyhébb idő érkezik hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","shortLead":"A diplomata 2003 és 2006 között szolgált Budapesten.","id":"20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171bf4fb-1946-43a7-a7ab-9661f296a17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0833a0-971f-4ca7-aad9-14bea2d32549","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovet","timestamp":"2020. január. 23. 19:39","title":"Meghalt George Herbert Walker volt amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid mennyisége.","shortLead":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid...","id":"20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c566690-01ff-474d-a909-21621272a80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","timestamp":"2020. január. 23. 14:03","title":"Újabb negatív rekord született, soha nem volt még ennyi szén-dioxid a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","shortLead":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","id":"20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0def3f1f-2eb1-4c3e-b0ce-b046df022cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","timestamp":"2020. január. 25. 08:21","title":"Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","shortLead":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","id":"20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22bb2b-ed8e-404b-87ba-ab9f74e279f2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","timestamp":"2020. január. 24. 05:24","title":"Australian Open: Fucsovics simán továbbjutott, Federerrel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]