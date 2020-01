Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású milliárdos, Soros György ismét kritizálta a Facebookot. A közösségi oldal szerinte összejátszik a republikánus elnökkel.","shortLead":"A magyar származású milliárdos, Soros György ismét kritizálta a Facebookot. A közösségi oldal szerinte összejátszik...","id":"20200124_soros_gyorgy_davos_facebook_donald_trump_amerikai_elnok_ujravalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f49be6c-7380-4103-aa86-43db96c50a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_soros_gyorgy_davos_facebook_donald_trump_amerikai_elnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. január. 24. 16:03","title":"Soros: A Facebook azon mesterkedik, hogy újra Trump legyen az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli mindezt.","shortLead":"Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy 2050-re már egymillió ember éljen a Marson. Azt is elmondta, hogyan képzeli...","id":"20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c00038-685b-4546-b118-1d5f4e218ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1fe78-3342-40ab-84a2-fcecdb9c6714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_spacex_mars_kolonizalasa_elon_musk_csillaghajo","timestamp":"2020. január. 23. 12:03","title":"1000 űrhajóval népesítené be a Marsot Elon Musk, 30 éven belül egymillió ember lakhat ott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Solymos László nehéz időszakot él át, de vállalja a felelősséget a tetteiért.","shortLead":"Solymos László nehéz időszakot él át, de vállalja a felelősséget a tetteiért.","id":"20200123_Lemondott_a_reszegen_randalirozo_szlovak_kornyezetvedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6e553d-7484-4674-ac37-7a133433a500","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Lemondott_a_reszegen_randalirozo_szlovak_kornyezetvedelmi_miniszter","timestamp":"2020. január. 23. 15:25","title":"Lemondott a részegen randalírozó szlovák környezetvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b30257-c00d-4332-bd5f-9edc0208920c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demonstrációval tiltakoztak a könyvtárosok, múzeumi szakemberek és irattárosok a megalázó fizetések miatt.","shortLead":"Demonstrációval tiltakoztak a könyvtárosok, múzeumi szakemberek és irattárosok a megalázó fizetések miatt.","id":"20200123_Gyaszos_lett_a_Magyar_Kultura_Napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b30257-c00d-4332-bd5f-9edc0208920c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7c973-a776-480d-8459-f3763f28b66b","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Gyaszos_lett_a_Magyar_Kultura_Napja","timestamp":"2020. január. 23. 11:05","title":"Gyászos lett a Magyar Kultúra Napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További 1072 fertőzésgyanús esetet még vizsgálnak.","shortLead":"További 1072 fertőzésgyanús esetet még vizsgálnak.","id":"20200124_Koronavirus_830ra_emelkedett_a_fertozottek_25re_pedig_a_halalos_esetek_szama_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7144c0-eb7e-4b1c-ab89-656af1f1a780","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Koronavirus_830ra_emelkedett_a_fertozottek_25re_pedig_a_halalos_esetek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. január. 24. 05:09","title":"Koronavírus: 830-ra emelkedett a fertőzöttek, 25-re pedig a halálos esetek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","shortLead":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","id":"20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1474e-c127-4f56-ab7b-e7520f86c2c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","timestamp":"2020. január. 23. 11:46","title":"Összetört egy taxi meg egy autó a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A rendkívüli teljesítmény azon múlik, hogy az adott embercsoport mennyire tud csapatként működni. Ez pedig nem légüres térben történik – mutat rá Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó. ","shortLead":"A rendkívüli teljesítmény azon múlik, hogy az adott embercsoport mennyire tud csapatként működni. Ez pedig nem légüres...","id":"20200123_Nem_parancsolhatjuk_meg_az_embereknek_hogy_legyenek_kivalo_otleteik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a7ea6b-3aac-46f5-9e9c-0f81ec1b3e44","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200123_Nem_parancsolhatjuk_meg_az_embereknek_hogy_legyenek_kivalo_otleteik","timestamp":"2020. január. 23. 14:15","title":"Nem parancsolhatjuk meg az embereknek, hogy legyenek kiváló ötleteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügy előzménye egy német dokumentumfilm, melyben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással és az IWF-el szemben.","shortLead":"Az ügy előzménye egy német dokumentumfilm, melyben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással és az IWF-el...","id":"20200123_ajan_tamas_felfuggesztes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c81416-fa74-4245-82e2-89f711588f5f","keywords":null,"link":"/sport/20200123_ajan_tamas_felfuggesztes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf","timestamp":"2020. január. 23. 05:47","title":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 90 napra felfüggesztette Aján Tamás elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]