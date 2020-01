Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem az esélytelenek nyugalmával indulnak. Helyiekkel beszélve úgy tűnik, bárki is jön, az egy nagyon nagy többségben lévő fideszes képviselő-testületet örököl. Orbán Viktor egyelőre nem szállt be Dézsi Csaba András mellett, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely viszont csütörtökön érkezik Pollreisz Balázst támogatni. Helyszíni riport Győrből, a kampányfinisről.

Mindent belead a Fidesz Győrben: több száz aktivista járja a várost, kis túlzással minden sarkon belefutni egy óriásplakátjukba vagy citylight poszterükbe, miközben az öt nem fideszes induló az önkormányzat által kirakott, 80 darab hirdetőtáblán osztozik. (Őszhöz képest plusz két polgármester-jelölt érkezett: egy mihazánkos és egy független.)

Az egymásra plakátolásban is verseny van az ellenzéki jelöltek között

- mondja a hvg.hu-nak Pollreisz Balázs MSZP-s politikus, összellenzéki polgármester-jelölt. A helyhiányt a városjárás mellett kreatív módszerekkel is próbálják pótolni: hétfőn például Varga László MSZP-s országgyűlési képviselővel állt ki az utcára plakáttal a kézben, és egy kampányautó is járja a várost.

Ez egy nem várt kampány, nagyon szűk a költségvetésünk. A pártok finanszírozzák, de én is beleteszem a megtakarításom

- mondja, de az összeget még nagyságrendileg sem árulja el. A saját esélyeiről, azt állítja, csak megérzései vannak, a fideszes kampányaktivitásból azonban arra következtet, hogy a kormánypárt - velük ellentétben - méréseket is végez és pánikol.

A világító kampányautó © Túry Gergely

Elcsíptük az összellenzéki jelölt aktivistáinak beszélgetését is:

Tudod, míg az ősszel elzavartak bennünket az emberek, most már megállnak nekünk. Ilyenkor ki tudnám nevetni őket. Most, hogy nyerhetünk, bezzeg nem küldenek el minket a fenébe.

Túlzott kincstári optimizmus?

Pollreisz is bizakodó, szerinte nyerhet az önmagába vetett hit és a megszólított emberek száma alapján. Azt mondja, a mostani kampány nagyon más, mint az októberi volt, ezúttal sokat beszélnek jövőképről, programról, ugyanakkor ez mocskosabb, mint az előző volt, legalábbis számukra: ősszel Borkait, ebben viszont Pollreiszt támadják.

Azért az kérdés, hogy nem túlzás-e Pollreisz és csapata optimizmusa: utoljára 2002-ben választottak meg Győrben baloldali polgármestert, a 2006-ban felbukkant Borkai Zsolt mellett labdába sem rúgtak, és a hvg.hu által megszólított győri polgárokkal beszélgetve most is úgy tűnt, maradhat a Fidesz-többség. A korrupciógyanús ügyek sosem ingatták meg Borkait, egy szexbotrány kellett ahhoz, hogy már csak kisebb különbséggel tudja megverni baloldali ellenfelét, a DK-s Glázer Tímeát, aki most egészségügyi okok miatt nem indult.

A fideszes többség tehát jóformán adott, ahogy a két fideszes alpolgármesteren is csak a közgyűlés változtathatna. Pollreisz azt mondja, nem aggódik amiatt, hogy ez ne lenne működőképes, amennyiben ő lesz a polgármester, ahogy attól sem tart, hogy fél éven belül megbuktatja a Fidesz,

Kincstári optimizmusát azonban az összefogáson belül nem osztja mindenki. Egy - speciel nem győri - ellenzéki politikus azt mondja, nem lát igazán esélyt a győzelemre, ami azért baj, mert ez megtöri az ellenzék lendületét.

Ez a választás most lélektanilag a legfontosabb.

De nem csak az ellenzéknek, hanem a Fidesznek is.

Az őszi önkormányzati választás után mást sem lehetett hallani fideszesektől, mint hogy a Borkai-botrány miatt vesztettek országszerte több helyen, ezt a narratívát a pártelnök Orbán Viktor csak január elején igazította ki, egyben megerősítette azt is: az ő döntése volt, hogy Borkait nem léptették vissza a választás előtt, azzal ugyanis Glázer Tímeából polgármestert csináltak volna. Azzal, hogy Orbán végül mindenkit meglepve Borkai korábbi ellenlábasát választotta győri jelöltnek, Borkai botrányba keveredett körének is üzenhetett.

Nehogy szem elől tévesszék © Túry Gergely

Borkai miatt távozott majd tért vissza

2006 előtt Dézsi Csaba András kardiológus volt a legbefolyásosabb helyi fideszes, aki polgármester-jelöltként is indult, de kikapott a szocialista Balogh Józseftől. Balogh 2006-ban nem indult, Dézsinek meg nem hagyták: korábbi protezsáltja, Szijjártó Péter közbenjárására a Fidesz 2006-ban Borkait indította polgármester-jelöltnek. Egy korábbi beszélgetésben Borkai azt mondta, 2006-ban nem volt nehéz nyerni, az őszödi beszéd után nagyon lejtett a pálya, amire csak rátett egy lapáttal, hogy a regnáló polgármester nem indult el.

Dézsi ekkor került szembe Borkaival, az ellenségeskedés 2008-ra annyira elfajult, hogy Orbán Viktor Kövér László választmányi elnököt küldte rendet tenni (állítólag Borkai a lemondásával fenyegetőzött). Dézsi minden befolyását elvesztette, csak egyéni képviselő maradhatott. Épp ezért lepte meg helybeli forrásainkat, hogy Orbánnak a már súlytalan és marginális Dézsire esett a választása. Lehet, Dézsi sem számított erre: a választás után rögtön felmerült lehetséges jelöltként, de mikor ezzel felhívtuk, legalább annyira nevetett rajta, mint más, hitetlenkedő forrásaink.

Borkai után nyomozzon a rendőrség

A hvg.hu-nak most arról beszélt, nem érez elégtételt, az irigységet és gyűlöletet nem ismeri. "Helyre tettem ezt magamban annak idején. Belekezdtem a szívcentrum építésébe, azzal többet tudtam segíteni a győrieknek." Szerinte amúgy Kövér nem "rendet tett", hanem átvágta a gordiuszi csomót, "de hogy ez jól sikerült vagy nem, mindenki döntse el maga, hiszen most egy időn kívüli polgármester-választás előtt állunk Győrben." Kicsit már úgy láttatják, mint egy polgármestert: miniszterekkel tárgyal, átad, születésnapon köszönt. Ezt a trükköt bevetette már a Fidesz, de Pécsen nem jött be.

Pintér Sándorral is tárgyalt már © Facebook / Dr.Dézsi Csaba András

Őt nem szexorgiák, hanem luxusautók és drága papagájok miatt találta meg az Ördög ügyvédje névtelen bloggere, amire Dézsi azt mondja, nem érti, 57 évesen miért ekkora szenzáció, hogy van egy 20 éves Jaguárja és egy 10 éves Porschéja.

Becsületes munkával kerestem meg a pénzt, ebben nincs semmi különös.

A szavak szintjén Borkaival és embereivel nem bánik kesztyűs kézzel, úgy beszél, mint egy ellenzéki:

vissza kell szerezni Győr becsületét, rendet kell tenni a fejekben, a fideszes politikusok fejében épp úgy, mint azokéban, akik azt hiszik, kiváltságuk lehet a városban.

Másrészt viszont egyértelművé tette, Borkai után nem fog nyomozni, azt a hatóságokra bízza, az ügyben úgyis folyik már nyomozás. Nem is értette, milyen korrupciógyanús ügyekről és a Győrt behálózó gazdasági-politikai érdekkörről (köznapi nevén polipról) kérdezzük.

Pollreisz Balázs értelemszerűen ennél keményebb fellépést ígér: ha megválasztják, a Transparency International szakmai irányításával átvizsgálják a város összes szerződését - ideértve a cégekét és intézményekét is -, ha találnak korrupcióra utaló jelet, akkor feljelentést tesznek hazai és nemzetközi fórumon. Pollreisz szerint ezt a munkát akkor is el tudja végezni, ha egy fideszes képviselő-testület élén áll. De az eddiginél akkor is keményebb fellépést ígér, ha önkormányzati képviselő marad.

Máshogy fogok dolgozni, mint az előző öt évben. Akkor első ciklusos képviselő voltam, sok mindent elhittem az intézményeknek, hivataloknak, hogy úgy van és kész. De ma már tudom, hogy sok minden nem úgy van, ahogy látszik. Ha képviselőként kell tovább dolgoznom, akkor harciasabb leszek.

Győrben most egy újabb videó borzolja a kedélyeket, amelyen állítólagos szavazatvásárlásról beszélnek állítólagos közmunkások. Erről, illetve a közmunkásokat foglalkoztató Győr-Szol ügyeiről a HVG hetilapban olvashatnak majd.