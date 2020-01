Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már a második koronavírusos esetet fedezték fel Chicagóban, 22 államban pedig 63 gyanús esetet vizsgálnak.","shortLead":"Már a második koronavírusos esetet fedezték fel Chicagóban, 22 államban pedig 63 gyanús esetet vizsgálnak.","id":"20200124_Meg_egy_koronavirussal_fertozottet_talaltak_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b089a36-7473-4964-9f29-66b263fa2a93","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Meg_egy_koronavirussal_fertozottet_talaltak_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 24. 18:01","title":"Még egy koronavírussal fertőzöttet találtak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt okozó új koronavírus elleni vakcinák kifejlesztését.","shortLead":"A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt...","id":"20200124_koronavirus_vedooltas_vakcina_ellenszer_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332fd10e-7008-40bf-bdff-e192ed91233f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_koronavirus_vedooltas_vakcina_ellenszer_kina","timestamp":"2020. január. 24. 19:03","title":"Már dolgoznak rajta, de így is legalább egy év, mire elkészül az új koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt évben 460 körözött embert fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársainak felderítő munkája révén - közölte szombati sajtótájékoztatóján Sulányi Vilmos, a BRFK célkörözési osztályának vezetője.","shortLead":"Az elmúlt évben 460 körözött embert fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársainak felderítő munkája...","id":"20200125_Szombaton_megtudhattuk_hogy_nagyon_csalafinta_modszerekkel_fogjak_el_a_pesti_rendorok_a_bunozoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a69530-434d-49d0-aca1-7838938f25f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Szombaton_megtudhattuk_hogy_nagyon_csalafinta_modszerekkel_fogjak_el_a_pesti_rendorok_a_bunozoket","timestamp":"2020. január. 25. 12:48","title":"Szombaton megtudhattuk, hogy \"nagyon csalafinta\" módszerekkel fogják el a pesti rendőrők a bűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb861c-0920-45e6-b6dc-c10aa828fc29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig még nem lehetett tudni róla, hogy bárkit felelősségre vontak volna Iránban.","shortLead":"Eddig még nem lehetett tudni róla, hogy bárkit felelősségre vontak volna Iránban.","id":"20200125_Bortonben_van_a_katona_aki_az_ukran_gep_leloveseert_felel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbb861c-0920-45e6-b6dc-c10aa828fc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb47363-0a87-4530-8ad1-384e7d45af2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Bortonben_van_a_katona_aki_az_ukran_gep_leloveseert_felel","timestamp":"2020. január. 25. 12:10","title":"Börtönben van a katona, aki az ukrán gép lelövéséért felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton.","id":"20200125_Onos_eso_lepi_be_hamarosan_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6753c65-d03a-408c-8113-4b4da60b977a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Onos_eso_lepi_be_hamarosan_az_orszagot","timestamp":"2020. január. 25. 13:46","title":"Ónos eső lepi be hamarosan az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]