Vasárnap új polgármestert választanak Győrben, miután Borkai Zsolt szex- és korrupciós botránya miatt lemondott.

A Fidesz Dézsi Csaba Andrást, az ellenzék Pollreisz Balázst indította.

A kampányba pedig Lovasi András (zenész, művész) is beszállt, Dézsi mellett kampányolt – derül ki a fideszes politikus Facebook-oldaláról.

A videó rövid (sokkal rövidebb, mint egy Kispál szám), hat másodperc, ebben a Kiscsillag frontembere azt mondja, hogy:

Lovasi később ezt posztolta:

Úgy látszik, szűkszavú voltam a győri videóban, akkor bővebben is: Dézsi Csaba Andrást kb. 15 éve ismerem, mint rockzenét kedvelő ember sokszor megfordult a győri koncertjeinken, személyében egy rendkívül segítőkész, okos, toleráns embert ismertem meg, egy igazi nagybetűs Orvos. Ha minden politikusunk ilyen lenne, egy sokkal jobb világban élnénk, függetlenül attól, milyen színű a zászló, ezért amikor megkért erre a kiállásra, egyből igent mondtam, hiszen minden igaz, amit állítottam. Nem vagyok Fidesz-szavazó, sőt, kifejezetten utálom ezt a rendszert, amiben élünk, de frontharcos sem vagyok, aki mindenre lő, ami a túloldalon mozog. Ott is vannak jóravaló, jóakaratú emberek, persze nekem is úgy tűnik, hogy egyre kevesebben (lsd. Fidesz-árvák), de vannak. Csaba ilyen, ráadásul biztos vagyok abban is, hogy nem fogok csalódni benne. És olyanok is kevesen vannak. Ezen az oldalon is.