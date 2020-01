Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek a hvg.hu-nak, miután hajnalban hetven menekült próbált átjutni a még zárva tartó röszkei közúti határátkelő drótkerítésén.","shortLead":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek...","id":"20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805ca79d-4011-4be2-a1be-4b1cf512408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","timestamp":"2020. január. 28. 15:10","title":"\"Egyre nagyobb a feszültség a határ szerb oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió forint) becsült értékű, több mint 500 éve keletkezett levelét szerezték vissza.","shortLead":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió...","id":"20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f545db1-5ac4-47fa-a461-cccbc210b8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","timestamp":"2020. január. 27. 11:33","title":"Megvan Kolumbusz Kristóf ellopott levele, 396 milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","shortLead":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","id":"20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e62b99-d43c-4742-8365-33c2dc1ebc3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","timestamp":"2020. január. 28. 15:15","title":"Zuhant egy nagyot a forint, miután Matolcsyék kiadták a kamatdöntés indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 2022-ben az ellenzéknek Győrben is civil jelöltet kell találniuk, hogy esélyük legyen a győzelemre.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 2022-ben az ellenzéknek Győrben is civil jelöltet kell találniuk, hogy esélyük...","id":"20200127_marki_zay_peter_fidesz_gyor_szavazas_dezsi_csaba_andras_pollreisz_balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f53d9c-cedf-4999-a159-fc192ada756e","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_marki_zay_peter_fidesz_gyor_szavazas_dezsi_csaba_andras_pollreisz_balazs","timestamp":"2020. január. 27. 09:47","title":"Márki-Zay: A Fidesz visszaszerezte a szavazóit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. A műsorok az RTL Klubon és a TV2-n futottak.","shortLead":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. A műsorok az RTL Klubon és...","id":"20200127_rtl_klub_tv2_sorozat_alvilag_korhataros_szerelem_izig_verig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc486e5-1c35-4daf-8b36-1d8502aea96a","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_rtl_klub_tv2_sorozat_alvilag_korhataros_szerelem_izig_verig","timestamp":"2020. január. 27. 17:59","title":"Sorozatokat kaszált el az RTL Klub és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]