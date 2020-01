Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális elosztásával.","shortLead":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális...","id":"202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a66a30-d5e4-46c4-8d91-422eec041b81","keywords":null,"link":"/360/202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","timestamp":"2020. január. 28. 14:00","title":"Mire éri meg költenie az államnak? Kórházakra vagy ingyenes sportolási lehetőségekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb, hogy Kobe Bryant helikoptere a rossz látási viszonyok miatt került bajba, és nem azért, mert valamilyen technikai gond adódott.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy Kobe Bryant helikoptere a rossz látási viszonyok miatt került bajba, és nem azért, mert...","id":"20200128_kobe_bryant_helikopter_baleset_emelkedes_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1c97f-4a00-4a71-9a31-5907cb003631","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kobe_bryant_helikopter_baleset_emelkedes_kod","timestamp":"2020. január. 28. 20:45","title":"Megvan, mi történt az utolsó percekben Kobe Bryanték helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0faac3d-c815-444b-8f0c-fc1667c01410","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint a béketerv nagyon hatékony lépés a béke megteremtése felé. A Hamász szerint az amerikai elnök bejelentése agresszív és nagyon sok haragot fog felszítani. Az Arab Liga összeül.","shortLead":"Trump szerint a béketerv nagyon hatékony lépés a béke megteremtése felé. A Hamász szerint az amerikai elnök bejelentése...","id":"20200128_Trump_80_oldalas_beketervet_mutatott_be_a_palesztinizraeli_konfliktus_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0faac3d-c815-444b-8f0c-fc1667c01410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42ee34-9627-45fa-a584-f1e141502f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_Trump_80_oldalas_beketervet_mutatott_be_a_palesztinizraeli_konfliktus_rendezesere","timestamp":"2020. január. 28. 19:55","title":"Trump 80 oldalas béketervet mutatott be a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi a koronavírust. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump bemutatta béketervét, lázasan vitték kórházba egy kínai járat első tisztjét, a turizmus is megérzi...","id":"20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae5dad5-d527-4baa-95b5-800ca68c485f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_majdnem_hatezer_fertozott_Kinaban_itthon_keves_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 29. 08:00","title":"Radar360: majdnem hatezer fertőzött Kínában, itthon kevés a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is előkerült. ","shortLead":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is...","id":"20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2ec8b-127f-4b5c-b242-9822b2bcdfb7","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","timestamp":"2020. január. 28. 13:26","title":"A Halászbástya elveszett szobrai kerültek elő egy pincéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","id":"20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354739bd-6c5a-45ce-99f3-4c744e2bddf9","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","timestamp":"2020. január. 27. 12:34","title":"A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]