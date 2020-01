Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","shortLead":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","id":"20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926b1ce-ac7e-4a38-8afe-4860bdab6fce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","timestamp":"2020. január. 29. 22:29","title":"Komoly lépésre szánta el magát a The Guardian a klíma védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár rengeteget eladnak belőle, a szakértők szerint nem előzi meg hatékonyan a koronavírus terjedését.","shortLead":"Bár rengeteget eladnak belőle, a szakértők szerint nem előzi meg hatékonyan a koronavírus terjedését.","id":"20200128_Nem_vedi_meg_a_maszk_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546593df-13a7-436c-a7ba-d280b5d2fc4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Nem_vedi_meg_a_maszk_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. január. 28. 15:20","title":"Jó üzlet a gyártóknak, mégsem véd a maszk a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23ff87a-3bdb-48dc-90fc-c4f70688e5a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Várhatóan elutasította volna az illetékes bizottság, így az izraeli miniszterelnök előremenekült. ","shortLead":"Várhatóan elutasította volna az illetékes bizottság, így az izraeli miniszterelnök előremenekült. ","id":"20200128_benjamin_netanjahu_mentelmi_jog_kerelem_visszavonas_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23ff87a-3bdb-48dc-90fc-c4f70688e5a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba0ddfd-936c-4737-8a52-cec81b7155af","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_benjamin_netanjahu_mentelmi_jog_kerelem_visszavonas_izrael","timestamp":"2020. január. 28. 13:36","title":"Visszavonta mentelmi jogi kérelmét Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a3c6b-18ef-42c0-9a00-af0a53b37044","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden a húsgolyóval kezdődött!","shortLead":"Minden a húsgolyóval kezdődött!","id":"20200128_Lidl_kommenthaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417a3c6b-18ef-42c0-9a00-af0a53b37044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c64683-bcba-4542-9703-5672d2ad5470","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Lidl_kommenthaboru","timestamp":"2020. január. 28. 16:24","title":"Olyan kommentháború van a Lidl egyik posztja alatt, hogy arról kár lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d788560-5261-41c0-8357-67dab1d9c71a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az önvezető autókban lehet hasznos a lidar. Mivel néhány év alatt lényegében fillérekbe kerülő dologgá vált a biztonságfokozó technológia, hamarosan megjelenhet napjaink kocsijaiban is.","shortLead":"Nem csak az önvezető autókban lehet hasznos a lidar. Mivel néhány év alatt lényegében fillérekbe kerülő dologgá vált...","id":"202004_okosodo_autok_forog_veluk_avilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d788560-5261-41c0-8357-67dab1d9c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c905ddfe-8e29-4661-b19e-ae6c2b4815a0","keywords":null,"link":"/360/202004_okosodo_autok_forog_veluk_avilag","timestamp":"2020. január. 29. 10:00","title":"Ezt az új szenzort hamarosan minden autóba beszerelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége alatt kibocsátott szerb bankók. A HVG-nek mesélt az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége...","id":"20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3102d-80b5-46be-8085-a38847e0f5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","timestamp":"2020. január. 29. 15:52","title":"Templomszolgából jegybankelnök – interjú Jelasity Radovánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dfdfbd-a239-4fb6-b071-a054c2184938","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","timestamp":"2020. január. 28. 13:10","title":"Egy tanulságos ábra a „nem létező” tanárhiányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]