Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","shortLead":"Az összeg meghaladta a 103 millió forintot. ","id":"20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51ad12a-2f32-4859-aa73-ac93ec1c3c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_mav_start_blicceles_behajtas_vasut","timestamp":"2020. január. 28. 07:16","title":"Rengeteg pénzt hajtott be a MÁV a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","id":"20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432a762-c4e5-47ef-9602-5f579145979e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","timestamp":"2020. január. 28. 11:21","title":"Idő előtt kiszivárgott a BMW szupererős új dízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","shortLead":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d1d0-ee9f-47f8-872d-f7cd1f5d76e8","keywords":null,"link":"/elet/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","timestamp":"2020. január. 27. 21:10","title":"Valaki 2012-ben megírta, hogy Kobe Bryant helikopter-balesetben fog meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is körbejártuk.","shortLead":"Testközelből is megismerkedtünk a legújabb hazai gyártású Suzukikkal, a hibrid Vitara mellett az új SX4 S-Crosst is...","id":"20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de6c408c-3254-4e61-8a78-5a88c8197f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff805c-239e-46b5-979b-3011cff439ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_esztergomi_udvozlet_beultunk_a_legujabb_hibrid_suzuki_vitaraba","timestamp":"2020. január. 28. 06:41","title":"Esztergomi üdvözlet: beültünk a legújabb hibrid Suzuki Vitarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két Srí-Lanka-i pék több fenyegetést is kapott, inkább elköltöztek a településről.","shortLead":"A két Srí-Lanka-i pék több fenyegetést is kapott, inkább elköltöztek a településről.","id":"20200128_Elkoltoztek_a_lemigransozott_pekek_Gyergyoditrorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8ebe4-73cb-4102-9579-987d72d17ac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Elkoltoztek_a_lemigransozott_pekek_Gyergyoditrorol","timestamp":"2020. január. 28. 19:21","title":"Elköltöztek a lemigránsozott pékek Gyergyóditróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfő óta nem indulnak el a szervezett turistacsoportok európai körutazásaikra Kínából.","shortLead":"Hétfő óta nem indulnak el a szervezett turistacsoportok európai körutazásaikra Kínából.","id":"20200129_Mar_most_betett_a_budapesti_turizmusnak_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2cb282-66e1-4536-be0a-1d50549f0327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Mar_most_betett_a_budapesti_turizmusnak_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 05:38","title":"Már most betett a budapesti turizmusnak a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","shortLead":"Nem győzte meg az MNB a piacot, hogy jó az irány.","id":"20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e62b99-d43c-4742-8365-33c2dc1ebc3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zuhant_egy_nagyot_a_forint_miutan_Matolcsyek_kiadtak_a_kamatdontes_indoklasat","timestamp":"2020. január. 28. 15:15","title":"Zuhant egy nagyot a forint, miután Matolcsyék kiadták a kamatdöntés indoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]