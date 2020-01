Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","shortLead":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","id":"20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46045a2a-b51b-4f32-ae09-57ca6868a007","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","timestamp":"2020. január. 29. 20:53","title":"Egy kínai nő bevitte a koronavírust Finnországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem lehet frissíteni). Idén – úgy tűnik – nem lesz nagy változás 2019-hez képest.","shortLead":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem...","id":"20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb31853-4efd-441a-9585-7b3308930dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","timestamp":"2020. január. 29. 11:33","title":"Jön az iOS 14 – az ön iPhone-ját is lehet majd frissíteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","shortLead":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","id":"20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3ac3e-ea1e-4ce8-a6a6-bdc072c327d7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","timestamp":"2020. január. 29. 13:20","title":"Megpróbálta megállítani a földrengést egy Kajmán-szigeteki italboltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már nem működő űreszközök között mindössze 47 méter volt, amikor elhaladtak egymás mellett.","shortLead":"A már nem működő űreszközök között mindössze 47 méter volt, amikor elhaladtak egymás mellett.","id":"20200130_muhold_utkozes_egyesult_allamok_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc55f65-5379-4da6-839d-439155b08e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_muhold_utkozes_egyesult_allamok_urszemet","timestamp":"2020. január. 30. 07:21","title":"Kis híján összeütközött két műhold az Egyesült Államok fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos hiány lépett fel az egyszer- és a többször használatos egészségügyi védőmaszkokból, az influenza miatt ilyenkor általában is megugró keresletet az elmúlt héten a koronavírus terjedése miatti készültség pörgette fel. Már nemcsak a patikáknak, hanem a nagykereknek sincs készletük, és meg sem tudják egyelőre jósolni, mikor lesz újra kapható. ","shortLead":"Országos hiány lépett fel az egyszer- és a többször használatos egészségügyi védőmaszkokból, az influenza miatt...","id":"20200129_Mar_itthon_is_hianycikk_a_vedomaszk_a_koronaviruspanik_miatt_pedig_meg_nincs_is_magyar_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d0349b-f57e-4477-94c5-a4f14f57eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mar_itthon_is_hianycikk_a_vedomaszk_a_koronaviruspanik_miatt_pedig_meg_nincs_is_magyar_fertozott","timestamp":"2020. január. 29. 14:17","title":"Már itthon is hiánycikk a védőmaszk, pedig nincs is magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","id":"20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3873fdd-0c52-45db-a78f-9f8b98fe91d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","timestamp":"2020. január. 28. 09:36","title":"Riporterek Határok Nélkül: Kovács Zoltán gúnyt űz a magyarokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a férj kirabolta a bankokat, addig a felesége az autóban várta – így szerzett pénzt egy hiteltörlesztést már nem bíró házaspár.","shortLead":"Míg a férj kirabolta a bankokat, addig a felesége az autóban várta – így szerzett pénzt egy hiteltörlesztést már nem...","id":"20200129_Vadat_emeltek_a_bankrablo_hazaspar_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32953e07-dfbb-45c5-9ab7-02b3b5ed548e","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Vadat_emeltek_a_bankrablo_hazaspar_ellen","timestamp":"2020. január. 29. 09:35","title":"Vádat emeltek a magyar Bonnie és Clyde ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez lesz a huszonkettedik alkalom. Nagy bejelentésekre számíthatunk.","shortLead":"Ez lesz a huszonkettedik alkalom. Nagy bejelentésekre számíthatunk.","id":"20200129_Februar_16an_tartja_evertekelojet_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b694b3-d012-4884-a86a-8fc77ae2c4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Februar_16an_tartja_evertekelojet_Orban","timestamp":"2020. január. 29. 05:59","title":"Február 16-án tartja évértékelőjét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]