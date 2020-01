Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr tetőtől talpig be van öltözve, így ül a volánnál. Lefotózták.","shortLead":"A sofőr tetőtől talpig be van öltözve, így ül a volánnál. Lefotózták.","id":"20200130_godi_samsung_gyar_vedoruha_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c8f91e-2e06-4366-92b8-62bd0bcbdf75","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_godi_samsung_gyar_vedoruha_koronavirus","timestamp":"2020. január. 30. 09:10","title":"Védőöltözetbe bújt sofőr szállítja a gödi Samsung-gyár munkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyben vannak Canberra déli elővárosai.","shortLead":"Veszélyben vannak Canberra déli elővárosai.","id":"20200131_Szuksegallapotot_hirdettek_az_Ausztraliai_fovarosi_teruleten_a_bozottuzek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620568b8-b7e4-4a08-a937-a976e060a82d","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Szuksegallapotot_hirdettek_az_Ausztraliai_fovarosi_teruleten_a_bozottuzek_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 06:38","title":"Szükségállapotot hirdettek az Ausztráliai fővárosi területen a bozóttüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség az utolsó pillanatban szinte kiherélte az egészet.","shortLead":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség...","id":"20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fcab64-b7e5-48ba-9854-0a407eaa5b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2020. január. 31. 10:07","title":"Szinte teljesen lenullázta a szmogellenes tervet a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, emellett pedig ártalmatlan az emberre. A módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is használható lehet.","shortLead":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat...","id":"20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71487071-9635-4c62-9756-93afd2989a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","timestamp":"2020. január. 30. 12:03","title":"A koronavírus ellen is bevethető lehet egy új \"fegyver\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68dcc2c-e144-40af-9f7f-105d3d17c482","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar érkezett a segítség.","shortLead":"Hamar érkezett a segítség.","id":"20200131_A_gyalogosok_emeltek_le_a_Mercedes_terepjarot_az_elgazolt_gyalogosrol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68dcc2c-e144-40af-9f7f-105d3d17c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b834fa11-1aba-412a-afcd-aa9559c4c0e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_A_gyalogosok_emeltek_le_a_Mercedes_terepjarot_az_elgazolt_gyalogosrol__video","timestamp":"2020. január. 31. 10:29","title":"A gyalogosok emelték le a terepjárót az elgázolt gyalogosról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni.","shortLead":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt...","id":"20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f18421-3d7f-423d-8fb9-c68b42daafdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","timestamp":"2020. január. 30. 06:12","title":"“Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","shortLead":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","id":"20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec01f35-5fc1-4441-b639-9d6096b61f6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","timestamp":"2020. január. 30. 19:09","title":"Meghalt a Fanny és Alexander Oscar-díjas producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","shortLead":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","id":"20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3725336-5edf-46bb-a0ba-c232cfba9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","timestamp":"2020. január. 29. 21:18","title":"Szomorkás dallal búcsúztatta a távozó briteket az Európai Parlament – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]