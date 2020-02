Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok összességében még nem utalnak lassulására, főleg az ipari várakozások romlása azonban figyelmeztető jel. A GKI 3-3,5 százalék körüli idei GDP-növekedésre számít.

","shortLead":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok...","id":"20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f495ed-7ca8-42f3-b631-dc8665da22a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. február. 03. 06:15","title":"Kezd köhögni a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","shortLead":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","id":"20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73295c-f47f-4233-98be-71b2e938ef2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Tizenkét nap házasság után szakított ötödik férjével Pamela Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTA","category":"sport","description":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.","shortLead":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel...","id":"20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516fc652-f16e-4942-9b2b-1565e5bb2728","keywords":null,"link":"/sport/20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","timestamp":"2020. február. 02. 14:02","title":"Djokovic nyolcadszor bajnok Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","shortLead":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","id":"20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5509b7d-555f-4c81-86c1-1d80318d2bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","timestamp":"2020. február. 03. 11:52","title":"Nem vitáztak, csak ütöttek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd760764-86da-4c92-9e88-b53392d4dd46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Debbie Wiener vállalkozása azután indult be, hogy a mindennapi tapasztalatai alapján kezdett bútorgyártásba. Azóta TV-műsorokba hívják és újabb ötletéről már a New York Times is írt. ","shortLead":"Debbie Wiener vállalkozása azután indult be, hogy a mindennapi tapasztalatai alapján kezdett bútorgyártásba. Azóta...","id":"202005_piszkosul_jok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd760764-86da-4c92-9e88-b53392d4dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1934ec-55f7-4eca-b333-9dc213c14e1c","keywords":null,"link":"/360/202005_piszkosul_jok","timestamp":"2020. február. 02. 12:15","title":"Trehányságálló bútorokkal lett gazdag egy amerikai háziasszony ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","shortLead":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","id":"20200203_koronavirus_gyermek_szules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d9ddcd-cd72-4fa0-aa05-9e81af65339a","keywords":null,"link":"/elet/20200203_koronavirus_gyermek_szules","timestamp":"2020. február. 03. 10:40","title":"Koronavírussal fertőzött nő szült gyermeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András, aki fölényesen nyerte egy héttel ezelőtt a polgármester-választást Győrben, nem foglalkozott ezzel. ","shortLead":"Dézsi Csaba András, aki fölényesen nyerte egy héttel ezelőtt a polgármester-választást Győrben, nem foglalkozott ezzel. ","id":"20200201_A_Fideszkozpont_azt_kerte_a_gyori_jelolttol_ne_szerepeltesse_Lovasit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf56d800-30b2-4446-9d35-5bbf7b428c75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_A_Fideszkozpont_azt_kerte_a_gyori_jelolttol_ne_szerepeltesse_Lovasit","timestamp":"2020. február. 01. 13:45","title":"A Fidesz-központ azt kérte a győri jelölttől, ne szerepeltesse Lovasit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]