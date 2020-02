Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff935a0-f85a-4e22-b474-4f8828df0af4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia kompakt frissített verziójában már megjelenik a hibridhajtás is.","shortLead":"A francia kompakt frissített verziójában már megjelenik a hibridhajtás is.","id":"20200203_A_Renault_Megane_is_meghibridult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff935a0-f85a-4e22-b474-4f8828df0af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ab243-196f-40e0-aa95-66cbac41e7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_A_Renault_Megane_is_meghibridult","timestamp":"2020. február. 03. 16:28","title":"Bekerülhet a zöld rendszámosok közé a Renault Megane is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","id":"20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b137d-1360-44cf-8570-313fec2c3d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","timestamp":"2020. február. 04. 18:41","title":"A Hyundait is ledöntötte a lábáról az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f0a07-4387-4f47-9af6-bcd5dab87b16","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak tavaly ősszel 78 tonna szemét gyűlt össze a vasút tulajdonában lévő területen, ami hosszan nyúlik el Zuglóban és amit inkább átadnának a helyi önkormányzatnak.","shortLead":"Csak tavaly ősszel 78 tonna szemét gyűlt össze a vasút tulajdonában lévő területen, ami hosszan nyúlik el Zuglóban és...","id":"20200205_450_fos_parkolo_lehet_a_gigantikus_zugloi_illegalis_szemetlerakobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61f0a07-4387-4f47-9af6-bcd5dab87b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72699ac-a563-4e42-823d-a49fac9c4acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_450_fos_parkolo_lehet_a_gigantikus_zugloi_illegalis_szemetlerakobol","timestamp":"2020. február. 05. 10:26","title":"450 férőhelyes parkoló lehet a gigantikus zuglói illegális szemétlerakó helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően nagyon vigyáztak mindig is. Most is lehetne tartani, van hitelesített kérdés, de addig marad a vagyonnyilatkozat, arra, hogy következtetéseket vonjunk le a vezetők anyagi helyzetéről.","shortLead":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően...","id":"20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b53409-6452-4422-a608-a289499fdad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","timestamp":"2020. február. 05. 06:30","title":"Semmit nem árul el a vagyonnyilatkozat, de érinthetetlen a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban az Európai Gazdasági Térséghez tartozzon a légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban...","id":"20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b380dec-14a8-4102-933c-723d67441759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","timestamp":"2020. február. 04. 12:42","title":"Több millió Wizz Air-részvényt kellett eladni a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk, ha tapasztaljuk a jeleket? Alapvető kérdéseket tettünk fel Falus Ferenc volt tisztifőorvosnak, tüdőgyógyász szakorvosnak.","shortLead":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk...","id":"20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369d259-883a-46f7-8e63-03f451889c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","timestamp":"2020. február. 04. 15:15","title":"Kimehetek az utcára? Rendelhetek Kínából? – amit a koronavírusról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi problémára a filmgyártásban.","shortLead":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi...","id":"20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65aae6e-23e2-4c33-b1fe-8424e2f39db9","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 04. 11:40","title":"Amikor Joker kikel a rendszerszintű rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé...","id":"20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2b52b-65aa-4a26-84f1-5d4db0ecd0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","timestamp":"2020. február. 05. 11:30","title":"Trump beindult, a demokraták a rajtnál beragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]