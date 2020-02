Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","id":"20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0510f7c-a5d7-4962-8e38-775433fbf5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 05. 11:33","title":"Hivatalos fotót tett közzé a Samsung, így néz ki a Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","shortLead":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","id":"20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435a51-9b43-4b08-93ca-8ab641c44f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","timestamp":"2020. február. 04. 11:29","title":"Saját csecsemőjével fajtalankodott egy kiskunfélegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Iskolai szigorításokat tervez a Fidesz, elkülönítettek egy kínai utast a Liszt Ferenc-reptéren, szélviharok jöhetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Iskolai szigorításokat tervez a Fidesz, elkülönítettek egy kínai utast a Liszt Ferenc-reptéren, szélviharok jöhetnek...","id":"20200204_Radar360_Dozsolo_KDNP_blama_az_amerikai_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659dbe27-ac68-4cbb-9cfc-c96e6253a087","keywords":null,"link":"/360/20200204_Radar360_Dozsolo_KDNP_blama_az_amerikai_elovalasztason","timestamp":"2020. február. 04. 08:15","title":"Radar360: Dőzsölő KDNP, blama az amerikai előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c49653-e280-42e6-884d-077b87801e5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A négy nővért alakító színésznők egyike sem amerikai, történetük nagyon is az.","shortLead":"A négy nővért alakító színésznők egyike sem amerikai, történetük nagyon is az.","id":"202005_film__negy_nover_kisasszonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c49653-e280-42e6-884d-077b87801e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7552d3-3804-4f54-b23b-dc24f8af2f31","keywords":null,"link":"/360/202005_film__negy_nover_kisasszonyok","timestamp":"2020. február. 04. 10:00","title":"Ez a Kisasszonyok nem lányregény, pláne így megcsavarva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def63b3-c5f3-408c-b2f7-e82e09be1ebc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében.","shortLead":"Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében.","id":"20200205_Revesz_Hogyan_legyunk_partosak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1def63b3-c5f3-408c-b2f7-e82e09be1ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05d1a34-e6d7-46b4-bb60-b4f8f101c061","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Revesz_Hogyan_legyunk_partosak","timestamp":"2020. február. 05. 08:35","title":"Révész: Hogyan legyünk pártosak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Halgas Tibor, egykori magyar bajnok labdarúgó 38 éves volt. ","shortLead":"Halgas Tibor, egykori magyar bajnok labdarúgó 38 éves volt. ","id":"20200205_Halgas_Tibor_ferihegyi_gyorsforgalmi_halalos_baleset_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afc2dde-2ed1-46bf-a10b-8438f840f756","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Halgas_Tibor_ferihegyi_gyorsforgalmi_halalos_baleset_ferencvaros","timestamp":"2020. február. 05. 11:13","title":"Korábbi Fradi-játékos halt meg a Ferihegyi gyorsforgalmin történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","shortLead":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","id":"20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe9d07-bb45-4fc5-ae72-bef6717982bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","timestamp":"2020. február. 04. 05:56","title":"Több milliárd forinttal tartozik a kormány a fővárosnak a Biodómért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba.","id":"20200205_A_tuzhelybe_rejtett_harom_liter_benzint_felesege_viszont_begyujtott_hogy_fozzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055c26d-1770-4f26-a7a3-eef40177e1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_A_tuzhelybe_rejtett_harom_liter_benzint_felesege_viszont_begyujtott_hogy_fozzon","timestamp":"2020. február. 05. 10:51","title":"Benzint rejtett a tűzhelybe, ahol felesége főzött – vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]