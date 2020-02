Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Felhő és napsütés, estére szél

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.

Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír

A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták benne.

Nézte az Oscar-díjátadót? Akkor láthatta a Samsung vadonatúj telefonját

A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában, amelynek egy 25 éves francia férfi volt az áldozata. Az elkövetéssel gyanúsított férfit egy Múzeum körúti lakásban találta meg a rendőrség, előállításáról videót közöltek.

Rendőrségi videón, ahogy beviszik a belvárosi emberölés gyanúsítottját

Polgári Magyarországért Alapítvány szerint Dzurinda Budapestre nem munkacsoportülést szervezett, hanem a saját előadását. Már Dzurindát, a volt, jobboldali szlovák kormányfőt is burkoltan Sorosistázza a Fidesz pártalapítványa

A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.

Villanyoszlopnak hajtott és meghalt egy férfi Miskolcon

Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.

Tíz év és 154 győzelem után kikapott a 136 kilós francia cselgáncsozó sztár

Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre.

Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t