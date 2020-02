Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel vitatható köztéri, építészeti műveket mutatja be. Nem vitatja a művészi kvalitást, ha van, a tárgyat és a szándékot annál inkább. ","shortLead":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel...","id":"202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff477f7-77fa-4136-a7af-cb1e4421ecbe","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","timestamp":"2020. február. 10. 10:00","title":"P. Szűcs: A szakralizált nacionalista emlékműveké lesz a jövő, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","shortLead":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","id":"20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fed3b-38af-4afd-88be-8cc52892e175","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","timestamp":"2020. február. 08. 19:50","title":"Kukában landolt Trump béketerve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új okostelefonok, okosórák, 5G-megoldások, munkahelyi mobiltechnológia, játékok – ilyenekről szól február végén az MWC szakkiállítás. Folyamatosan aktualizált cikkünkben azt gyűjtjük össze, melyik vállalat lesz jelen és melyik mondta már le részvételét a mobiltechnológiai szektor legizgalmasabb újdonságait minden évben felsorakoztató barcelonai expón. Összeállításunk folyamatosan frissül.","shortLead":"Új okostelefonok, okosórák, 5G-megoldások, munkahelyi mobiltechnológia, játékok – ilyenekről szól február végén az MWC...","id":"20200210_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08873df-a199-483f-9040-456112ebb8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Koronavírus vs. mobilos mennyország: melyik gyártó (nem) lesz ott az MWC 2020 kiállításon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan mégis rögtön érezték, hogy ez valami más. Rövid idő alatt Magyarországon is kibontakozott a hip-hop szubkultúra, a zene pedig magával hozva a vizuális művészetet és a táncot. BP Underground Hip-Hop, első rész. ","shortLead":"A 80-as évek fiataljai még nem sokat értettek az amerikai rap zenékből, mert nekik még oroszul kellett tanulni. Sokan...","id":"20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70942d5f-7624-4430-a85e-eefcfd4e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37de6c5f-55ac-4dad-9573-3a3ebeca3aaf","keywords":null,"link":"/360/20200208_Doku360_BP_Underground_HipHop_Elso_resz","timestamp":"2020. február. 08. 19:00","title":"Doku360: \"A rap lett a városba költözött népköltészet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer látogatót várnak a katalán fővárosba, azonban ebben az évben minden más lesz, mégpedig a világot fenyegető koronavírus miatt.","shortLead":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer...","id":"20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d941a2d-37e1-4fda-b32f-c4b20a321995","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 10. 14:03","title":"MWC 2020: csak kezet ne fogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]