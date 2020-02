Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","shortLead":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","id":"20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5072fd-ab39-4399-bb26-986923cee529","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","timestamp":"2020. február. 08. 21:02","title":"Hosszú-sikerek Nizzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Judytól Jokerig minden az esélyesekről szólt az idei Oscar-gálán, de aztán jött egy dél-koreai szatíra és ellopta a show-t.","shortLead":"Judytól Jokerig minden az esélyesekről szólt az idei Oscar-gálán, de aztán jött egy dél-koreai szatíra és ellopta...","id":"20200210_Ez_az_Eloskodok_ejszakaja_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a111d-5988-4ad6-b3b5-eaae92e22b9f","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Ez_az_Eloskodok_ejszakaja_volt","timestamp":"2020. február. 10. 07:10","title":"Ez az Élősködők éjszakája volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fcea2d-5f31-4d8a-bce3-723e652e8a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család is befér csomagokkal együtt, de ha kell, akkor szupersporkocsikat szégyenít meg ez a négykarikás szörnyeteg.","shortLead":"A család is befér csomagokkal együtt, de ha kell, akkor szupersporkocsikat szégyenít meg ez a négykarikás szörnyeteg.","id":"20200210_700_loeros_kombikent_tamad_a_legujabb_audi_rs6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fcea2d-5f31-4d8a-bce3-723e652e8a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7014-682a-439e-bc5a-445efa5811b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_700_loeros_kombikent_tamad_a_legujabb_audi_rs6","timestamp":"2020. február. 10. 07:59","title":"700 lóerős kombiként támad a legújabb Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt nem kaptak. A Magyar Hang szerint 300 ezer tételnyi \"kifogásolt tartalom\" volt Kaleta hivatali gépén.","shortLead":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt...","id":"20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4137a-d831-484f-a5ea-f742d919cb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","timestamp":"2020. február. 09. 13:27","title":"Index: Gyermekpornográfia miatt tartóztatták le a perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","shortLead":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","id":"20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eacb66-a9f0-4456-860e-c5909937c055","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 09. 13:40","title":"Eltűnt Vuhanból az újságíró, aki valósághűen tudósított a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","shortLead":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","id":"20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162d1a76-3242-4142-b3f1-d680f2ef4f29","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","timestamp":"2020. február. 08. 17:42","title":"Jégkorong olimpiai selejtező: a román csapatot is legyőzte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Jól összerakott futballcsapat összjátékához hasonlítja a Monty Python működését, és sikerükben fontos szerepet tulajdonít a hatvanas években Nagy-Britanniában eszmélő generáció előtt nyílt lehetőségeknek Eric Idle, aki az Életrajzszerűségének megjelenéséhez kapcsolódva adott interjút a könyvet kiadó HVG-nek.","shortLead":"Jól összerakott futballcsapat összjátékához hasonlítja a Monty Python működését, és sikerükben fontos szerepet...","id":"202006__eric_idle__amonty_pythonrol_terry_jonesrol_es_brianrol__az_elet_napos_oldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb86297c-9f04-4916-bbb7-13ae41a74e2d","keywords":null,"link":"/360/202006__eric_idle__amonty_pythonrol_terry_jonesrol_es_brianrol__az_elet_napos_oldala","timestamp":"2020. február. 08. 12:00","title":"A Monty Python műhelytitkai: isteni humor volt a Brian név kitalálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]