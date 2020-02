Hosszú ideje titokban figyelte egy kiberbűnözésre szakosodott amerikai szerv Kaleta Gábor online tevékenységét Peruban, miután egy nemzetközi pedofilhálózat felderítésekor a magyar nagykövet is képbe került – írja az Index kormányzati forrásokra hivatkozva.

A lap szerint a nyomozás eredményéről tavaly tavasszal az amerikaiak értesítették a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó polgári titkosszolgálatot, az Információs Hivatalt (IH). A cikkben olvasható az a nem megerősített információ is, amely szerint a titokban zajló amerikai nyomozás összefüggött egy olyan, Európát is érintő üggyel, amelyet a spanyol rendőrség az Europol közreműködése mellett vitt véghez.

Az Index szerint az amerikaiak gyakorlatilag már teljesen felderítették az ügyet, amikor a magyar titkosszolgálatot értesítették, és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze ahhoz, hogy Kaletát meggyanúsítsák, illetve kezdeményezzék a letartóztatását. A volt nagykövet jelenleg szabadlábon védekezik.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Terrorelhárítási Központ hozta haza Kaleta Gábort, de az Indexnek névtelenül nyilatkozó biztonsági források szerint a titkosszolgálat szállította Magyarországra. A lap egyik forrása szerint az amerikaiak kérése volt, hogy a magyar külügy ne hozza nyilvánosságra az ügyet, mert a nyomozás érdekei ezt kívánták. Egy ugyancsak név nélkül nyilatkozó külügyi vezető szerint egyébként sem fedeztek volna egy ilyen ügybe keveredett diplomatát, ráadásul ez politikai szempontból sem érdekük, mert Kaleta nem fideszes, hanem karrierdiplomata, aki már a baloldali kormányok regnálása idején is a külügynél dolgozott.

Az RTL Híradó hétfőn arról számolt be, hogy 2017-ben kezdődött a Kaletát is leleplező nyomozás, amelyet „Operation Chemosh” névre kereszteltek, és a spanyol rendőrség vezette. Mivel több országot érintett, az Europol is beszállt, a kiberbiztonsági osztályuk vett részt a nyomozásban.

A két évig tartó műveletben összesen 33 embert vettek őrizetbe tizenegy országban: Spanyolországban, Szíriában, Pakisztánban, Olaszországban, Indiában, Franciaországban, Guatemalában, az Egyesült Királyságban, Peruban, Ecuadorban és Costa Ricán.

A legtöbb gyanúsítottat Spanyolországban tartóztatták le, átlagéletkoruk csupán 22 év volt, és többen még kiskorúak voltak.

A spanyol rendőrség állampolgári bejelentések alapján kezdett nyomozni, miután többen is olyan csoportokat találtak a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson, amelyen gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket, videókat osztottak meg egymás között a tagok. A felnőttek és kiskorúak által egyaránt használt csoportokban még gyerekbántalmazást ábrázoló emojikat is készítettek.

Ugyancsak a Híradóban hangzott el, hogy Kaleta különböző számítástechnikai eszközein 19 ezer, kiskorúakról készült pornográf fényképet találtak.