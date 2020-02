Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut? Már csak citromsárga figyelmeztetés van érvényben erős szél miatt az ország területén. Eddig háromszáz esetben kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Ciara miatt. Visszavonták a másodfokú riasztásokat a vihar miatt. Mire meghozták róla a döntést, a magyar női válogatott menesztett szövetségi kapitánya már újra dolgozhat. Visszamenőleges hatállyal tiltották el Kim Rasmussent. Az amerikai szervek bőven elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze Kaleta Gábor meggyanúsításához. Úgy tűnik, nem a Terrorelhárítási Központ hozta haza, hanem a titkosszolgálat. Amerikai hatóságok leplezték le a volt perui magyar nagykövetet. Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt. "Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit" Ügyvédekre, kommunikációra, rendezvényekre és internetes hangulatmérésre költött legtöbbet a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja – derült ki az Országgyűlés Hivatalától kikért frakciószerződésekből. A frakció maga nem él olyan nagy lábon, mint a KDNP-é, de az ő szerződéseik között is találtunk érdekességeket. Tízmilliókért méri a hangulatunkat a Fidesz. Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego nagyot változik – ígérik. 2030-ban már nem olyan legót fognak árulni, mint ma. A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás. 95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg