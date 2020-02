Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb064d9-34b7-45a4-b2d3-6429da482a3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A himalájai Makalut készülnek megmászni, ami 8463 méter magas. ","shortLead":"A himalájai Makalut készülnek megmászni, ami 8463 méter magas. ","id":"20200212_A_vilag_otodik_legmagasabb_csucsat_keszulnek_megmaszni_Klein_Davidek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb064d9-34b7-45a4-b2d3-6429da482a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbc1c99-65fd-4d56-aec0-80e2c24555a1","keywords":null,"link":"/sport/20200212_A_vilag_otodik_legmagasabb_csucsat_keszulnek_megmaszni_Klein_Davidek","timestamp":"2020. február. 12. 13:36","title":"A világ ötödik legmagasabb csúcsát készülnek megmászni Klein Dávidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","shortLead":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","id":"20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc0ef22-4c0c-4835-bde3-81436fdcb184","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","timestamp":"2020. február. 11. 14:24","title":"Magyar zenészek hangszerelték az Élősködők zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","shortLead":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","id":"20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5520c9-785c-4540-986c-f1008494a894","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 12. 16:15","title":"Kénes paradicsomcsipszet hívott vissza a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","shortLead":"Kétséges az utánpótlás jövője, mert az oktatáshoz sok jármű kell, a cégalapításhoz szükséges költségek pedig magasak.","id":"20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460de068-54f1-4484-bbfa-dc26ea75ee33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec6c9d4-e943-4cf5-b0d2-aff522db8627","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_autosiskolak_magyarorszagon_jogositvany_szerzese","timestamp":"2020. február. 11. 07:45","title":"Egyre kevesebb autósiskola van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lesz, aki az év első felében nem kaphat kedvezményes nyugdíjat, utána viszont igen.","shortLead":"Lesz, aki az év első felében nem kaphat kedvezményes nyugdíjat, utána viszont igen.","id":"20200211_nyugdij_munka_nyugdijas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a94ab83-aa56-49df-b453-5fad6fbd2391","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_nyugdij_munka_nyugdijas","timestamp":"2020. február. 11. 12:01","title":"Év közben változnak meg a nyugdíj melletti munka szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg.","shortLead":"Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg.","id":"20200211_szel_vihar_riasztas_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d88b2-51a3-4208-9044-66ef6c0c5fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_szel_vihar_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 09:27","title":"Másodfokú riasztást adtak ki a szélvihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi részén marad a rossz idő, de még Pécs környékén is lehet vihar.","shortLead":"Főleg az ország északi részén marad a rossz idő, de még Pécs környékén is lehet vihar.","id":"20200212_Szelvihar_miatt_adtak_ki_riasztast_zivatarok_is_johetnek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e02eb9-deb0-4d4a-805c-62ae95deaf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Szelvihar_miatt_adtak_ki_riasztast_zivatarok_is_johetnek_meg","timestamp":"2020. február. 12. 05:50","title":"Szélvihar miatt adtak ki riasztást, zivatarok is jöhetnek még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]