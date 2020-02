Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utasok el is hagyhatják a hajót, a Külügyminisztérium a hazajutásukban is segít.","shortLead":"Az utasok el is hagyhatják a hajót, a Külügyminisztérium a hazajutásukban is segít.","id":"20200213_Koronavirus_negativ_lett_a_Kambodzsaban_kikoto_hajon_utazo_magyarok_tesztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4ebd7d-31c7-471c-8814-827e9e5330ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_negativ_lett_a_Kambodzsaban_kikoto_hajon_utazo_magyarok_tesztje","timestamp":"2020. február. 13. 20:15","title":"Koronavírus: negatív lett a Kambodzsában kikötő hajón utazó magyarok tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","shortLead":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","id":"20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5520c9-785c-4540-986c-f1008494a894","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 12. 16:15","title":"Kénes paradicsomcsipszet hívott vissza a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4006dc-950f-40af-b101-fe7d2fed6111","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.","shortLead":"A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.","id":"202007_folyoirat__zsido_szemmel_rendszervaltas_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4006dc-950f-40af-b101-fe7d2fed6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb3870d-d9f9-4a8e-81c0-92ea8ec8c6c0","keywords":null,"link":"/360/202007_folyoirat__zsido_szemmel_rendszervaltas_30","timestamp":"2020. február. 14. 10:00","title":"Rendszerváltás és bibliai tanítás – fogy a hazai zsidóság szabadsága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","shortLead":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","id":"20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4fc2c9-ad78-4edf-9d7e-2ceb0db34550","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","timestamp":"2020. február. 12. 10:45","title":"Gyöngyöspata-ügy: a kormány azért nem fizet a roma családoknak, mert a pénz „nagyon gyorsan elmehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f3f9b1-df21-477a-af98-155abaa07834","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kínai szervezők kérésére halasztották el a futamot.","shortLead":"A kínai szervezők kérésére halasztották el a futamot.","id":"20200212_Elhalasztjak_a_Kinai_Nagydijat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90f3f9b1-df21-477a-af98-155abaa07834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62625be-c4fb-4528-85df-fe38a2b7dab7","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Elhalasztjak_a_Kinai_Nagydijat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 13:41","title":"Elhalasztják a Kínai Nagydíjat a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b48960-d4bc-46ff-9f3e-6bbada2cb1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőjegyek, vacsorafoglalások, utazások már sokkal keresettebb ajándékok Valentin-napkor egy új felmérés szerint.","shortLead":"A repülőjegyek, vacsorafoglalások, utazások már sokkal keresettebb ajándékok Valentin-napkor egy új felmérés szerint.","id":"20200213_valentin_nap_februar_14_ajandek_elmeny_ekszer_virag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b48960-d4bc-46ff-9f3e-6bbada2cb1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d88de-9512-4de9-9e86-a636c7af11c5","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_valentin_nap_februar_14_ajandek_elmeny_ekszer_virag","timestamp":"2020. február. 13. 19:33","title":"A virág és az ékszer a múlt, mást adunk ajándékba Valentin-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. A balesetnek hat sérültje is van.","shortLead":"A Győr felé vezető oldalon egy kisbusz teherautónak ütközött. A balesetnek hat sérültje is van.","id":"20200213_m1_es_autopalya_baleset_kisbusz_moldovai_allampolgarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8de9c-e904-487a-8006-76359756123a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_m1_es_autopalya_baleset_kisbusz_moldovai_allampolgarok","timestamp":"2020. február. 13. 21:45","title":"Moldovai állampolgárok haltak meg az M1-esen történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi Ferrari importőr figyelmeztetést adott ki a tulajdonosoknak.","shortLead":"A helyi Ferrari importőr figyelmeztetést adott ki a tulajdonosoknak.","id":"20200212_Ugyes_trukkel_loptak_a_Ferrarikat_DelAfrikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5104806a-fed2-4dd6-8e05-f0422bc2cc7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ugyes_trukkel_loptak_a_Ferrarikat_DelAfrikaban","timestamp":"2020. február. 13. 11:36","title":"Egyszerű trükkel lopták a Ferrarikat Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]