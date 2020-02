Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három évtizedes szünet után először vállalkozik egy tárlat arra, hogy a maga teljességében mutassa be a Pécsen élő művészek munkásságát.","shortLead":"Három évtizedes szünet után először vállalkozik egy tárlat arra, hogy a maga teljességében mutassa be a Pécsen élő...","id":"202007_tarlat__allapotfelmeres_pecs_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcfce0a-87b1-4c11-9cf6-7787464a0eef","keywords":null,"link":"/360/202007_tarlat__allapotfelmeres_pecs_2019","timestamp":"2020. február. 15. 12:15","title":"Pécs megkerülhetetlen színtere maradt a kortárs művészetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet az estére. Közös bennük, hogy fantasztikus vagy spirituális fordulattal próbálnak magyarázatot adni a szerelem komplex érzéseire. \"Hogy lehet, hogy soha életemben nem találkoztam még ezzel a lánnyal/fiúval, mégis olyan, mint ha ezer éve ismerném őt?” “Miért érzem a közelségét, ha fizikailag nincs is mellettem?” Ismerős benyomások? A válaszokat örökléttől szenvedő, időkapukra bukkanó, nem ritkán önző és soviniszta főhőseink adják, akiket végül megváltoztat a szerelem. ","shortLead":"Úgy döntöttünk, nem fogjuk utálni a Valentin-napot. Ajánlunk viszont néhány bűnös élvezetnek is beillő nosztalgiafilmet...","id":"20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129682e4-27e1-4b64-8dd2-d447118be3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ca37f2-11e9-4c12-adee-8b25394ae33d","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_valentin_nap_filmek_romantikus","timestamp":"2020. február. 14. 20:00","title":"Százszor inkább a szerelem, mint egyszer az öröklét – nosztalgiafilmek Valentin-napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából kevesebb mint kettőt veszítünk el. Ha nagyobb lesz a hőmérséklet emelkedése, akkor a fajok harmadát, vagy akár felét is elveszíthetjük.","shortLead":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából...","id":"20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af81ae-a0f1-4f8c-9b41-4f3e6398a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","timestamp":"2020. február. 14. 21:32","title":"Az állat- és növényfajok egyharmada eltűnhet 50 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi magával is végezni akart.","shortLead":"A férfi magával is végezni akart.","id":"20200214_Megolte_lanyat_egy_idos_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e492e-0859-4d77-851a-9d7f8ddda0b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Megolte_lanyat_egy_idos_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2020. február. 14. 19:15","title":"Megölte lányát egy idős férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","shortLead":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","id":"20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005094f-9fef-4707-97b0-9e4c3f058819","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 14. 20:15","title":"Afrikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","shortLead":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","id":"20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2400c6-9b94-4fa1-8cf5-016a20447edd","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","timestamp":"2020. február. 15. 08:32","title":"Jegesmedvebocsot láthat, aki most Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja tartományban.

","shortLead":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja...","id":"20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab85cba-5504-413d-94b3-4c2eebe16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","timestamp":"2020. február. 16. 10:03","title":"6000 éves sírokat tártak fel a Nílus deltájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]