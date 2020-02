Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","shortLead":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","id":"20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43a037-6095-42dc-9d32-946c0f0f6946","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 17. 08:43","title":"Komoly visszaesést jelentett a VW a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat a levegőbe – derült ki egy amerikai tanulmányból.","shortLead":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat...","id":"202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9fd4e5-b774-4fc2-a783-60db4aa08f0f","keywords":null,"link":"/360/202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","timestamp":"2020. február. 16. 16:15","title":"2100 cigarettát szívattak el egy robottal, és csúnya dolgok kerültek elő a csikkekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra fordítja.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros alapot hozott létre, a pénzt kizárólag környezetvédelemi célokra...","id":"20200218_jeff_bezos_klimavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f685ef9b-49d8-41df-8663-fdaad38053b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_jeff_bezos_klimavedelem","timestamp":"2020. február. 18. 05:01","title":"Jeff Bezos elképesztő összeget ajánlott fel a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","shortLead":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","id":"20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f0845-48f1-4eaa-9704-ba93c50723a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","timestamp":"2020. február. 16. 11:29","title":"Nem bénítja tovább a koronavírus a Toyota gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fca4752-5986-4d45-9e26-7bb59c301fbd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hamarosan leleplezi új GTD modelljét.","shortLead":"A német gyártó hamarosan leleplezi új GTD modelljét.","id":"20200217_a_dizelbotrany_utan_egy_botranyosan_jo_dizelt_iger_a_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fca4752-5986-4d45-9e26-7bb59c301fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bb5827-69fa-4052-a279-defd4afad8d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_a_dizelbotrany_utan_egy_botranyosan_jo_dizelt_iger_a_volkswagen","timestamp":"2020. február. 17. 11:21","title":"A dízelbotrány után egy botrányosan jó dízelt ígér a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","shortLead":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","id":"20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5ef3b-836b-4c9e-8df5-1c48be7cb4e5","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","timestamp":"2020. február. 16. 15:50","title":"Hősként fogadták az Oscar-díjas Bong Dzsun Hót hazájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]