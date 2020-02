Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról azt követően döntöttek, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától elvették kutatóintézeteit. Az új társelnök, Günther Oettinger nagy híve az atomenergiának és régi ismerőse Orbán Viktornak.","shortLead":"A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról azt követően döntöttek, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától elvették...","id":"20200219_Korabbi_nemet_EUs_biztost_nevezett_ki_Orban_a_Nemzeti_Tudomanypolitikai_Tanacs_tarselnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2390a6bb-87e4-40a1-898f-30e399a9f18b","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Korabbi_nemet_EUs_biztost_nevezett_ki_Orban_a_Nemzeti_Tudomanypolitikai_Tanacs_tarselnokenek","timestamp":"2020. február. 19. 09:57","title":"Korábbi német EU-s biztost nevezett ki Orbán a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell kezelni – áfaügyekben is.","shortLead":"Ha az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyság rendezetlenül esik ki az EU-ból, akkor harmadik országként kell...","id":"20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b5dc5-676d-446b-a50b-9b0a0864357b","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Az_afaelszamolast_is_alaposan_megbonyolitja_a_brexit","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Az áfaelszámolást is alaposan megbonyolítja a brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt a kérdést próbálja meg eldönteni a Google Térkép egy egyszerű változtatással.","shortLead":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt...","id":"20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d41b3-124b-4a04-af4d-910dd3385794","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","timestamp":"2020. február. 19. 08:03","title":"Megváltozott a Google Maps, más-más országokból más-más térkép látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Bencsik János bejelentette a lemondását, mert szerinte a párt elnöke azt mondta, a továbbiakban nincs szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra. Jakab Péter a nemrég kiszivárgott kongresszusi beszédében Bencsiket azok közé sorolta, akivel nem akar együtt dolgozni.","shortLead":"A jobbikos Bencsik János bejelentette a lemondását, mert szerinte a párt elnöke azt mondta, a továbbiakban nincs...","id":"20200219_A_Jobbik_budapesti_elnoke_kilepett_a_partbol_es_a_parlamenti_frakciot_is_otthagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd06a4e-5e66-4966-b5be-3649b7132005","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_Jobbik_budapesti_elnoke_kilepett_a_partbol_es_a_parlamenti_frakciot_is_otthagyta","timestamp":"2020. február. 19. 16:55","title":"A Jobbik budapesti elnöke kilépett a pártból Jakab Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók százezrei veszítik el ingyenes hozzáférésüket.","shortLead":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók...","id":"20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dd82d4-f7bb-4aa4-8236-d31395c2810f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","timestamp":"2020. február. 18. 11:18","title":"Magyar kutatók, orvosok ezrei veszítik el fontos ingyenes tudományos hozzáférésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","shortLead":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","id":"20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e210b23b-d352-49dc-a46b-5c47d09e256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","timestamp":"2020. február. 19. 10:58","title":"Sok német cég megszűnt a minimálbér emelése miatt, de nem bánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","shortLead":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","id":"20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9991c-129c-4ee8-a4f3-710ea84b8c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","timestamp":"2020. február. 18. 07:21","title":"Kiutalták az első tízmilliárdot a fővárosi egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]