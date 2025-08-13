A Barátság-vezetéket kiszolgáló szivattyúállomást találtak el az ukránok Oroszországban

Találat érte Oroszországban a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló legnagyobb szivattyúállomások egyikét – derül ki a Kyiv Independent cikkéből.

Az ukrán vezérkar bejelentése szerint tüzérségi és dróntámadások sorozatát hajtották végre az éjszaka több oroszországi célpont ellen, ezek egyike volt a Brjanszki területen található unecsai állomás. A beszámoló szerint nagy tűz ütött ki létesítménynél.

A támadást azzal indokolták, hogy az ukrán határtól körülbelül 60 kilométerre található szivattyútelep két nagy csővezetéket is kiszolgál, és évente nagyjából 60 tonnányi olajjal látja el azokat. A vezetékeken át exportált olajból származó bevétel az orosz hadiipart szolgálja.

Bryansk region in Russia sure do have a nice glow this time of year. Did something happen to a Unecha oil pumping station Russia? pic.twitter.com/LkpCWpdKQd — Kvist (@kvistp) August 12, 2025

A hír hallatán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felháborodott. Kijelentette, hogy „Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna”.

„Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen” – írta.