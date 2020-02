Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ebd5e4-3561-4f8b-9226-2eb90a24c486","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül.","shortLead":"Az autógyártás szenvedheti meg leginkább az új típusú koronavírus okozta járványt az ipari ágazatok közül.","id":"20200218_A_kinai_autoipar_60_szazalekat_erinti_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ebd5e4-3561-4f8b-9226-2eb90a24c486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14bbb7-f173-43c4-b37d-8d9b1d50d5c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_A_kinai_autoipar_60_szazalekat_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 18. 08:16","title":"A kínai autóipar 60 százalékát érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d18d4-d6db-4f86-9ff0-edad5f6a3fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simicskó István szerint hamarosan építeni kezdik az első honvédelmi sportközpontokat.","shortLead":"Simicskó István szerint hamarosan építeni kezdik az első honvédelmi sportközpontokat.","id":"20200217_nemzeti_loterprogram_loter_honvedelmi_sportkozpont_simicsko_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643d18d4-d6db-4f86-9ff0-edad5f6a3fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f3e111-1fb6-4c18-a6ae-909d9961cef6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_nemzeti_loterprogram_loter_honvedelmi_sportkozpont_simicsko_istvan","timestamp":"2020. február. 17. 14:34","title":"Idén már tényleg lehet valami a nemzeti lőtérprogramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","id":"20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3060a8-5e90-4141-8a2d-3751da871e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","timestamp":"2020. február. 18. 14:33","title":"Új buszokat vásárolt a Volán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott. Abból a programból egyébként, ami körül a miniszterelnök lányát lehet sejteni, és amiből a jóbarát már kapott támogatást egy olyan projektre, amit aztán épp a vőnek passzolt tovább.","shortLead":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott...","id":"20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fd7a72-0cc4-4788-9953-d9441c016cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","timestamp":"2020. február. 18. 17:07","title":"Mészáros és Tiborcz építkezni kezdett a Balatonnál, szeretnének egy kis állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","shortLead":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","id":"20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664dcf57-f32c-444f-bfcd-4915cab66f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","timestamp":"2020. február. 18. 11:36","title":"Súlyos balesettel zárult az idei Daytona 500 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","shortLead":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","id":"20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0722cd6d-8687-4b1f-88e0-e5fe49994e37","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","timestamp":"2020. február. 18. 18:12","title":"Félpályás útlezárással tiltakoztak a NAT ellen a Széll Kálmán téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos javaslatra is nemet mondtak.","shortLead":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos...","id":"20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e7a1d4-3a37-4eb0-9425-ff80849e6b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. február. 17. 18:54","title":"Orbán annyira zöld, hogy tavaly kirúgta az államtitkárt, aki a műanyag zacskók betiltásával kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és színművésznő, aki soha nem szerződött le egyetlen társulathoz sem, de szabadúszóként is aggasztónak tartja a független színházak helyzetét.","shortLead":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és...","id":"202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b29a9aa-5aeb-4528-98db-05160264068f","keywords":null,"link":"/360/202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","timestamp":"2020. február. 17. 13:00","title":"Eke Angéla: Vállaltam a szabadúszás kockázatát, és az élet engem igazolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]