Most nagy erőkkel fogunk, gyorsan új épületeket megnyitni, alkalmassá tenni és oda elhelyezni őket, hogy ne legyen hivatkozási alap a rossz szándékú ügyvédek részéről Magyarországgal szemben, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni a már folyamatban lévő ügyek esetében

– ezt mondta Orbán Viktor január 31-én a Kossuth Rádió reggeli műsorában, a tempóra pedig szükség is van: az Országgyűlés csütörtökön, cikkünk megjelenésével egy időben már tárgyalja a börtönök túlzsúfoltságát is megszüntető törvényjavaslatot. A sürgősséggel benyújtott, így vélhetően a jövő héten már meg is szavazott szöveg szerint a kormánynak ez év szeptember 30-ig meg kell oldania, hogy az általános zsúfoltság a börtönökben ne legyen több 100 százaléknál. A Magyar Helsinki Bizottság rendre lekéri a börtönadatokat, a HVG birtokába került kimutatás szerint tavaly november 30-án az átlagos telítettség 113 százalékos volt.

© Dudás Szabolcs

Ez emberekre lebontva azt jelenti, hogy 14 829 helyre zsúfoltak be 16 685 embert. Vagyis 1865-tel voltak többen az ország börtöneiben, mint amennyien négyzetméter alapon lehettek volna. A szervezet társelnöke, Kádár András Kristóf felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a szám bizonyos időszakokban lehet ennél jóval magasabb is, 17-17,5 ezer ember is zsúfolódhat egyszerre a börtönökben. Ezúttal a kormány a légtérrel sem trükközhet úgy, mint 2016 végén tette, mikor papíron attól lett plusz 400 hely a börtönökben, hogy a zárka "hasznos" alapterületébe beleszámolták az ágyat, asztalt és szekrényt is.

Végigvettük, milyen lehetőségek állnak a kormány előtt, ha villámgyors megoldást akar:

Rugalmasan kezelhetik az áthelyezéseket

A 31 börtönből ötben volt néhány üres hely (valójában a tököli fiatalkorúak bv. intézetében is volt, de azt speciális helyzete miatt most nem vesszük figyelembe), tehát az egyik megoldás lehetne a rabok "szétszórása" a helyek között. Csakhogy ez nem annyira egyszerű: az előzetesben ülőket eleve nem szállíthatják át sehova az ellenük folyó büntetőeljárás miatt, másrészt mindenkinek olyan típusú intézményben kell ülnie, ahová a bírói ítélet szól, harmadrészt pedig a törvény előírja, hogy lehetőség szerint a családi kapcsolattartást biztosítani kell, így nem kerülhet át az ország másik felébe. A nem túl messze persze relatív: az újonnan kialakított kiskunhalasi börtönbe például az egy órányi autóútnyira lévő Kalocsáról szállították át a rabokat. A kiskunhalasi példa nem csak erre jó, hamarosan vissza is térünk rá.

Az elítéltek feje felett nem lehet dönteni, az áthelyezésükről szóló határozatot megtámadhatják a bv-bírónál.

De ha csak a papírt nézzük, Budapesten, Kiskunhalason, Pálhalmán, Szombathelyen és Tökölön a november végi állás szerint volt 278 szabad hely, annyival akár csökkenthetik is a terhelést más intézeteken.

Valamit átépítenek, ahogy Orbán is mondta

Egyszer már eljátszotta a kormány, hogy egy nem használt menekülttábort épített át villámgyorsan, néhány hónap alatt börtönné. Ez a már említett kiskunhalasi volt, ahol 2018 őszén kezdődött a munka, következő februárban már át is adták. Azt a rabok építették maguknak: 250 ember 80 ezer munkaórát tett bele. 1 kilométer biztonsági kerítést, 2800 darab kerítésoszlopot, több mint 200 tekercs drótfonatot, 1700 tekercs NATO drótot, több mint 300 tonna követ és csaknem 15 ezer téglát használtak fel a korábbi menekültügyi központ csaknem 500 férőhelyes börtönné alakításához.

Pintér Sándor az új kiskunhalasi börtönben az átadás napján, 2019. február 22-én © Berta Hajnalka

Kérdés, van-e még ilyen hely Magyarországon. Az Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapja szerint a békéscsabai menekültügyi őrzött befogadó központ (pont ilyen volt a kiskunhalasi is) működését határozatlan időre felfüggesztették, megkerestünk tehát egy helyi képviselőt, elképzelhetőnek tartja-e, hogy ott börtön épüljön. Utánakérdezett és kiderült, az átmeneti szállásként működik, most is vannak ott menekültek, vagy hozzájuk hasonlók. Tehát azt vagy ki kell üríteni, vagy le kell húzni a képzeletbeli listáról.

A körmendi menekülttábor sátortábor volt, így az szóba sem jöhet, a korábbi szombathelyi laktanyában egy körmendi képviselő elmondása szerint rendőrörs működik, a bezárt és átalakított debreceni menekülttábor pedig a határvadászoké lett.

Konténerből lesz az új zárka is

Akármilyen meglepően is hangzik a konténerbörtön gondolata, információink szerint lehetséges megoldásként megfutott ennek az ötlete is, és már azt is tervezgették, hol lenne a tesztüzem, és azután melyik lenne a következő állomás. Egyik forrásunk azt mondja, az ötletet már el is vetették, hivatalos információt azonban nem kaptunk. A Bvop illetve a Belügyminisztérium is azt írta,

a kormányzati elképzelés megvalósítása tervezési, kidolgozási fázisban van,

ami azt jelzi, egyelőre nem tudják még biztosan, hogyan tesznek eleget egy hamarosan hatályba lépő törvénynek. A homályt Varga Judit igazságügyi miniszter sem oszlatta el, a törvényjavaslat általános vitájának nyitásaként, csütörtökön délelőtt ugyanis a lehetséges megoldásokról egy szót sem szólt.

© St iller Ákos

A kormány egyébként 2015-ben kötelezte el magát 8 új börtön felépítése mellett (ebben a kiskunhalasi egyáltalán nem szerepelt), azonban ez nagyon lassan halad. Az árak ugyanis menet közben annyira felmentek, hogy eddig nem tudtak hozzákezdeni az építkezéshez. Három helyszínt időközben le is húztak a listáról, a határidőt pedig kitolták. Tavaly év végén az egyik börtönre megkapták a jogerős építési engedélyt, a munka a tervek szerint tavasszal indul és legkésőbb jövő év végére fejeződhet be. Az új börtönök építése mellé kell tehát valamilyen gyors megoldás. A konténeres megoldás annyiban nem idegen, hogy a már többször említett kiskunhalasi börtönben konténerben alakították ki a varrodát, ahol a fogvatartottak dolgozhatnak. 2016-ban nagyobb mennyiségben szerzett be az állam konténereket – a Bvop menekültügyi eljárások miatt –, azonban az Átlátszó szerint jócskán a piaci ár fölött fizettek értük.

De létezik olyan, hogy konténerbörtön?

A konténerbörtönökkel nem a magyar állam találná fel a spanyol viaszt, Ausztráliában, Új-Zélandon, Németországban és Ausztriában is van példa arra, hogy egy átmeneti időre konténerben helyezzék el a csekély súlyú cselekmények miatt elítélt rabokat – mondja Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. A hangsúly az ideiglenességen van: börtönfelújításkor, vagy a populáció hirtelen növekedésekor vetik be, az őrzési problémák miatt. Kádár szerint

nagyon sok gonddal és megoldandó kérdéssel járna ez.

A tranzitzónában is konténerekben laknak a menedékkérők, ami télen rendben is van, mert lehet fűteni azokat, nyáron viszont elviselhetetlen, 40-50 fokos meleg van bent. Ugyanilyen hőség lenne a cellaként használt konténerekben is. Légkondit fel lehetne ugyan szerelni, de ez a magyar börtönökre – a Helsinki korábbi tapasztalatai alapján – egyáltalán nem jellemző, arról nem is beszélve, hogy a költségeket is megdobná.

© Reviczky Zsolt

A tranzitzónában az a jelentős különbség, hogy ott a zóna területén belül szabadon mozoghatnak az emberek, nyáron a légkondicionált közösségi helyiségekben vészelik át a hőséget.

A börtönben annyi a légkondicionálás, hogy kinyitják az ablakot és a tátikát (az ajtón lévő ételbeadó nyílást), hogy járjon a levegő.

Konténerekkel a rabok számára előírt mozgásteret lehet, hogy biztosítani tudnák, de más okból – például a kibírhatatlan meleg miatt – lenne embertelen a fogvatartás.

Így pláne nem süt be a nap a börtön udvarába

Nem tudni, hogy milyen megoldás került szóba, de egy olyan 15 négyzetméteres konténerben, amilyet a tranzitzónában használnak, legfeljebb három rabot lehet elhelyezni. Miután a rablétszám folyamatosan változik, illetve a kormány által belengetett szigorítás – hogy a gyilkosság miatt elítélteket feltételesen sem engedik szabadlábra – miatt Kádár alapból 3 ezer plusz férőhellyel számolt. Ahhoz 1000 darab 15 négyzetméteres konténert kellene valahogy elhelyezni (ez egymás mellé téve 7500 négyzetmétert jelent), ehhez jókora területre van szükség – mondja a szakértő. Kétséges, hogy a meglévő börtönök udvarára el lehetne úgy helyezni konténereket, hogy értelmezhető tér maradjon a sétára, szabad levegőn tartózkodásra, úgyhogy az a valószínűbb, hogy teljesen új helyet kell keresni a konténereknek.

A konténerek megvásárlása csak az első lépés, azokat megfelelő módon át kell alakítani, illetve szükség van közösségi helyre, ügyvédi beszélőre, étkezőre, az idő értelmes eltöltését szolgáló helyiségekre. Valamilyen módon biztosítani kell a konténerek elhelyezésére szolgáló területet, be kell vezetni a közműveket is. Ha valóban ezzel oldják meg a férőhelyproblémákat, egy gyors számítás szerint 10 milliárdot is elérheti az összeg – mondja Kádár.

Ez nagyságrendekkel többe kerül, mint amit eddig egy 1000 fős állandó, folyamatosan használható és korszerű börtön megépítésére a közbeszerzésekben előirányzott a kormány.

Ugyanakkor viszont jóval kevesebb annál az 56 milliárd forintnál, amit a legutolsó verzióban az új börtönök megépítésére szántak. Azt viszont nem csak Kádár említette problémaként, hogy vajon ki fogja ellátni az őrzési és egyéb feladatokat. Háromezer rabhoz ezres nagyságrendű büntetés-végrehajtási dolgozót kell rendelni úgy, hogy 1-2 ezer ember már most hiányzik a bv-szervezetből. A Helsinki szerint egyébként alternatív megoldásokat is felsorolt a zsúfoltság csökkentése érdekében:

javítana a helyzeten, ha csak az menne börtönbe, aki tényleg veszélyes a társadalomra. A kormány átgondolhatná a szabálysértési őrizet jogosságát, hogy tényleg szabálysértőkkel, köztük hajléktalanokkal akarja-e duzzasztani a létszámot,

illetve a reintegrációt is javítani lehetne, így több ember kerülhet reintegrációs őrizetbe – vagyis szükséges biztonsági intézkedések mellett haza – a büntetése végén.

Kádár a szeptember 30-i határidő miatt szkeptikus: azt mondja, amit nem csinált meg a kormány 4,5 év alatt, azt 7 hónap alatt biztosan nem fog menni. 2 éves időtávban nem reménytelen, de ennyi idő alatt igen.