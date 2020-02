Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","shortLead":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","id":"20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21e9d6-d923-4381-8d15-7d766e0dc524","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. február. 18. 18:23","title":"Újabb két évre Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed25d772-88e3-415f-b87e-d7888fe3c7be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két vízipipabárban nyitott tüzet egy férfi a Frankfurt melletti városban, a támadásokban kilenc ember meghalt. A rendőrség szerint terrorcselekmény történt.","shortLead":"Két vízipipabárban nyitott tüzet egy férfi a Frankfurt melletti városban, a támadásokban kilenc ember meghalt...","id":"20200220_hanau_tobias_r_lovoldozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed25d772-88e3-415f-b87e-d7888fe3c7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2749d051-6365-49c9-bd65-fae077785b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_hanau_tobias_r_lovoldozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 20. 10:35","title":"Terrorcselekménnyé minősítették a hanaui vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.

","shortLead":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.

","id":"20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cba80-dd04-4ac1-b73d-3e434408abd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","timestamp":"2020. február. 20. 07:12","title":"Népszava: Kozmetikázza az Országos Mentőszolgálat a kiérkezési időkről szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéről.","shortLead":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi...","id":"20200219_klima_akcioterv_palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40392cbb-9ad1-468c-8dbd-6ca4bbc4ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_klima_akcioterv_palkovics","timestamp":"2020. február. 19. 14:45","title":"Bemutatták a klímavédelmi akciótervet: sok minden nem derült ki, de lesz egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","shortLead":"Az elhagyatott hajó a Bermuda-háromszögből érkezhetett.","id":"20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934d1bb6-5080-455f-80d1-de6f0dd2aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a20b84-f243-4f2e-8e64-8a361ebcd935","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Szellemhajot_sodort_a_partra_a_Dennis_vihar_Irorszagnal","timestamp":"2020. február. 19. 10:44","title":"Szellemhajót sodort a partra a Dennis vihar Írországnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.","shortLead":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint...","id":"20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ad646-80bb-4d24-981c-294f600b5f52","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","timestamp":"2020. február. 19. 05:11","title":"Már több, mint kétezer koronavírus-áldozatot elismert Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta az ingatlant.","shortLead":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta...","id":"20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa8500-3785-4c8c-8444-6c371eb30834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","timestamp":"2020. február. 19. 21:50","title":"Visszavásárolta a házát a Nemzeti Eszközkezelőtől, de papíron nem lett tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]