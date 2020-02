Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez megfelel a GDPR szabályozásának.","id":"20200220_Evtizedekig_orzi_az_allam_az_egeszsegugyi_adatainkat","timestamp":"2020. február. 20. 13:57","title":"Évtizedekig őrzi az állam az egészségügyi adatainkat"},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két szlovén a fertőzés ellenére egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","shortLead":"A két szlovén a fertőzés ellenére egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","id":"20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 20. 17:18","title":"Két szlovén megfertőződött koronavírussal"},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International Magyarország. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International...","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fa46-a300-4a54-9fd7-aee35de5ce65","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután átvilágították a sportért felelős városi tulajdonú céget. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International... Az alaptanterv visszavonását javasolják.","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International"},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután átvilágították a sportért felelős városi tulajdonú céget. Az ügyben feljelentést tettek.","shortLead":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután... Az ügyben feljelentést tettek.","id":"20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","timestamp":"2020. február. 21. 12:27","title":"Adatok és merevlemezek tűntek el a Vári Attila vezette cégnél a pécsi önkormányzat szerint"},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)"},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely a szuperbaktériumok legyőzéséhez keres ellenszert.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely a szuperbaktériumok...","id":"20200220_szuperbakterium_antibiotikum_halicin_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit","timestamp":"2020. február. 20. 19:03","title":"Új gyógyszert talált a mesterséges intelligencia, amivel legyőzhetjük a szuperbaktériumokat"},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése a jövőben alább hagyhat. Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia.","shortLead":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése... Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia.","id":"202008_az_aranykor_elmarad","timestamp":"2020. február. 20. 10:00","title":"Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad"},{"available":true,"c_guid":"e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban egyértelműen a 108 megapixeles kamera szenzora jelenti.","shortLead":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban...","id":"20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","timestamp":"2020. február. 19. 16:03","title":"Videó: Szétszedte a Xiaomi az új csúcsmobilját, hogy lássuk az óriási kameraszenzort"} Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. ","shortLead":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése...","id":"202008_az_aranykor_elmarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86790a-76f9-4901-864c-777345fe3f7c","keywords":null,"link":"/360/202008_az_aranykor_elmarad","timestamp":"2020. február. 20. 10:00","title":"Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban egyértelműen a 108 megapixeles kamera szenzora jelenti.","shortLead":"Minden fontos alkatrészt megmutat a Xiaomi a Mi 10 Pro teardown-videójában, a legérdekesebb látnivalót azonban...","id":"20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1d34875-0591-4c4f-b4a3-d6cb12387509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1271371-d000-4fde-ae1e-a08d198227d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi_10_pro_teardown_video_benchmark_teszt","timestamp":"2020. február. 19. 16:03","title":"Videó: Szétszedte a Xiaomi az új csúcsmobilját, hogy lássuk az óriási kameraszenzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]