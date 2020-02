Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","shortLead":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","id":"20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7f1af0-d1a0-4f36-9f4a-00bb2a508df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","timestamp":"2020. február. 23. 10:44","title":"Rekordmeleg volt az Antarktiszon, már látszik is az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi...","id":"20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a85c590-8c6c-4abc-b4c3-31b2efc1bb28","keywords":null,"link":"/sport/20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","timestamp":"2020. február. 24. 20:59","title":"Nagy meccsen kapott ki Fucsovics Monfilstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30390d41-14f0-4188-b09b-674ddf64fa15","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel az időskori szenvedélybetegségnek. Ebből választottunk egy részletet.","shortLead":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel az időskori...","id":"20200223_Iszik_a_nagyi_jatszik_a_nagypapa_Nincsenek_egyedul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30390d41-14f0-4188-b09b-674ddf64fa15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d6f07e-762d-47c9-b414-f9107d03d4f8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200223_Iszik_a_nagyi_jatszik_a_nagypapa_Nincsenek_egyedul","timestamp":"2020. február. 23. 20:15","title":"\"Olyan öreg már, legalább hadd igyon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9826e0-307c-491d-ae8d-f18642d04b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","timestamp":"2020. február. 23. 18:50","title":"Nagy viharral érkezik éjjel a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sün Balázs, Süsü, téli tücsök – a hétfőn 83 éves korában elhunyt mesélő művei szerepelnek a NAT-ban és a kerettantervekben is. Megnéztük, pontosan mit fognak tanulni Csukás István életművéből a gyerekek.\r

\r

","shortLead":"Sün Balázs, Süsü, téli tücsök – a hétfőn 83 éves korában elhunyt mesélő művei szerepelnek a NAT-ban és...","id":"20200224_Mit_tanulnak_majd_a_gyerekek_Csukas_Istvanrol_a_NAT_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa290d0b-f3d0-4d28-886d-63373680b270","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Mit_tanulnak_majd_a_gyerekek_Csukas_Istvanrol_a_NAT_szerint","timestamp":"2020. február. 24. 16:47","title":"Mit tanulnak majd a NAT szerint a gyerekek Csukás Istvánról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478af061-ba58-4c8d-8692-4986598dcc29","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társas vállalkozás tagjai utáni járulékfizetés szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A társas vállalkozás tagjai utáni járulékfizetés szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20200224_Nem_lesz_automatikusan_biztositott_aki_tarsas_vallalkozas_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478af061-ba58-4c8d-8692-4986598dcc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ab8ae-902d-4533-a114-a9f0343cb601","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Nem_lesz_automatikusan_biztositott_aki_tarsas_vallalkozas_tagja","timestamp":"2020. február. 24. 09:07","title":"Nem lesz automatikusan biztosított, aki társas vállalkozás tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]