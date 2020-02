Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal határozata szerint a KiwiSun hálózata túl nagyokat mondott reklámjaiban. A cég vitatja a döntést.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal határozata szerint a KiwiSun hálózata túl nagyokat mondott reklámjaiban. A cég vitatja...","id":"20200225_gvh_buntetes_birsag_kiwisun_szolarium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36339865-c5f5-42ba-8cbe-690551e95765","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_gvh_buntetes_birsag_kiwisun_szolarium","timestamp":"2020. február. 25. 14:16","title":"Milliókra büntették a KiwiSun szoláriumok tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","shortLead":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","id":"20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aaabe3-9fae-4108-9d16-a4ee2700db76","keywords":null,"link":"/elet/20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","timestamp":"2020. február. 24. 19:38","title":"Elvégezték az ötezredik veseátültetést a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","shortLead":"Egymilliárd állat is halálát lelte a lángok között.","id":"20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698f12f5-8335-490c-a069-6cca7586462b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_ausztralia_erdotuz_bozottuz_elpusztult_allatok","timestamp":"2020. február. 25. 11:19","title":"Elpusztult a tűzvészben az ausztrál erdők ötöde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A covid-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A covid-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során előfordulhatnak a szakember szerint.","shortLead":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során...","id":"20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb943-8982-454c-b142-c02b3435d44b","keywords":null,"link":"/elet/20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","timestamp":"2020. február. 24. 15:06","title":"Több szól a ketogén diéta ellen, mint mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","shortLead":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","id":"20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c82c8b-f58b-4b95-a551-2b4b3d896141","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","timestamp":"2020. február. 24. 09:05","title":"A 103 éves korában elhunyt Kirk Douglas szinte minden vagyonát jótékony célra ajánlotta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Dékány Gyula valamivel több, mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és az Alzheimer-kór elleni szer felfedezéséért különböző országokban folytatnak. A milliárdos üzlet megvalósulni látszik, a pénzügyi haszon azonban nem Magyarországé lesz.","shortLead":"Dékány Gyula valamivel több, mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és...","id":"20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb9441a-c2ca-4d59-936d-b36a1cff1f44","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","timestamp":"2020. február. 26. 06:30","title":"Magyarok készítik, csecsemők kapják először az Alzheimer-kór elleni biomolekulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú Juventus–Inter-meccsel sem tudni, mi lesz.","shortLead":"A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú Juventus–Inter-meccsel sem tudni, mi lesz.","id":"20200224_olasz_bajnoksag_serie_a_koronavirus_juventus_internazionale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a866dc28-70f8-43cc-a20f-ff3b8d2cf782","keywords":null,"link":"/sport/20200224_olasz_bajnoksag_serie_a_koronavirus_juventus_internazionale","timestamp":"2020. február. 24. 19:57","title":"Nem lesznek nézők az olasz bajnokikon a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]